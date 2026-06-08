Siri se reinventa en la WWDC 2026 con IA de Google: estas son todas las mejoras

Siri recibió la actualización más profunda en 15 años y deja atrás aquel asistente de voz limitado para convertirse en un chatbot conversacional que entiende contexto, gestiona tareas complejas y interactúa naturalmente entre aplicaciones.

Apple presentó esta transformación durante la WWDC 2026 y la nueva Siri AI llega impulsada por los modelos Gemini de Google, una colaboración estratégica que confirma que la manzana decidió apostar por la tecnología de su rival para salir del estancamiento.

La nueva versión llegará en beta a finales de este año junto con iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, y viene acompañada de una aplicación independiente dedicada completamente al asistente. Esto no es un simple parche sino una reestructuración completa del sistema introducido originalmente en 2011, que ahora abandona su estructura clásica para operar sobre un nuevo modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM).

Una Siri que habla como chatbot y entiende lo que ves en pantalla

Apple finalmente transformó Siri de un asistente de voz en un chatbot de IA conversacional capaz de comprender contexto y gestionar tareas complejas. A diferencia del Siri tradicional, esta versión puede acceder al conocimiento mundial actual para fundamentar sus respuestas, consultar la información del dispositivo del usuario y responder en función de lo que aparece en pantalla.

Las novedades que llegan incluyen estas capacidades clave:

Conciencia del contexto personal : Siri retiene detalles sobre ti almacenados en mensajes, notas, correos electrónicos, fotos y eventos del calendario, lo que permite preguntarle por conversaciones antiguas o documentos específicos sin esfuerzo

: Siri retiene detalles sobre ti almacenados en mensajes, notas, correos electrónicos, fotos y eventos del calendario, lo que permite preguntarle por conversaciones antiguas o documentos específicos sin esfuerzo On-screen awareness : El asistente entiende lo que tienes en pantalla y actúa sobre ello, como agregar una dirección de un mensaje a tu tarjeta de contacto o preguntarle sobre un producto que ves en una app sin copiar nada

: El asistente entiende lo que tienes en pantalla y actúa sobre ello, como agregar una dirección de un mensaje a tu tarjeta de contacto o preguntarle sobre un producto que ves en una app sin copiar nada Nueva interfaz en la Isla Dinámica : La activación ocurre con una animación que ilumina todo el borde del dispositivo cuando Siri está activa, reemplazando al disco de colores antiguo

: La activación ocurre con una animación que ilumina todo el borde del dispositivo cuando Siri está activa, reemplazando al disco de colores antiguo Activación por doble toque: Puedes invocar Siri con un doble toque en la parte inferior de la pantalla sin necesitar el comando de voz

Esta capacidad de memoria transforma radicalmente la experiencia porque el asistente ya no responde como si fuera la primera vez que interactúas con él.

Escribir con Siri y agentes de IA que hacen las tareas por ti

Una de las funciones más prácticas es “Escribir con Siri”, que ayudará a redactar textos en Mail y Mensajes reflejando el estilo de comunicación del usuario con cada contacto. Esta opción aparecerá en la barra del teclado y abrirá herramientas de escritura asistida por IA para generar o editar texto de manera automática. Apple también mejoró el dictado del sistema para capturar con mayor exactitud ortografía, puntuación y mayúsculas.

Apple también planea integrar un agente de IA en su tienda de aplicaciones para permitir que usuarios deleguen tareas como reservas, gestión de calendario, edición de documentos o control de dispositivos inteligentes. Estos agentes permitirán automatizar tareas entre aplicaciones mientras el sistema operativo conserva control sobre permisos y accesos. La estrategia incluye crear una sección dedicada en App Store llamada “AI App Store” donde las Extensiones permitirán que agentes de apps trabajen directamente con Siri.

La nueva Siri también incorporará la capacidad de mantener conversaciones de ida y vuelta, facilitando la comprensión del contexto y la memoria de interacciones previas. Si haces un error durante un comando y te corriges rápidamente, Siri reconocerá la corrección y ajustará su respuesta. Puede seguir conversaciones encadenadas sin perder el contexto, algo que el Siri anterior no lograba hacer.

Para las búsquedas web, la nueva Siri ofrecerá respuestas enriquecidas con resúmenes, puntos clave e imágenes, además de poder generar resúmenes diarios de noticias extraídas de Apple News. La nueva versión también permitirá reescribir y generar textos más largos que hasta ahora, incluyendo nuevas opciones de revisión gramatical inteligente similar a Grammarly.

El acuerdo con Google que cambia la estrategia de IA de Apple

El desarrollo de esta nueva Siri ha implicado una reestructuración interna y la colaboración con socios externos como Google, que ahora provee parte de los modelos subyacentes y la infraestructura en la nube para potenciar las respuestas y el aprendizaje continuo del asistente. Apple y Google entraron en una colaboración multianual bajo la cual los futuros modelos fundamentales de Apple se basarán en los modelos Gemini y la tecnología cloud de Google.

La decisión de elegir Google fue confirmada en un statement conjunto compartido con CNBC, donde Apple dijo que evaluó múltiples opciones antes de tomar esta decisión. La colaboración se apoya en los modelos Gemini de Google y su tecnología cloud para apoyar los futuros Apple Foundation Models, no solo Siri.

Aunque Google aporta la tecnología de IA, Apple insiste en que sus funciones seguirán ejecutándose en Private Cloud Compute, su propio sistema cloud con foco en seguridad y privacidad. Esto significa que la nueva Siri mantendrá los estándares de privacidad de Apple mientras aprovecha la potencia de Gemini para respuestas más inteligentes.

La nueva Siri se anunció en la WWDC 2026 y llegará en septiembre con iOS 27, aunque algunos usuarios podrán probarla en beta pública en julio. Para acceder antes, los desarrolladores pueden instalar la primera beta de iOS 27 y unirirse a la lista de espera desde Ajustes > Siri.

Siri AI no estará disponible inicialmente en la Unión Europea debido a la Ley de Mercados Digitales, por lo que los usuarios europeos solamente podrán usarla en macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27 al principio. Esta limitación geográfica es temporal y Apple espera resolverla pronto.

La transformación de Siri representa el cambio más significativo en el asistente virtual de Apple desde su lanzamiento, combinando la potencia de los modelos de Google con la infraestructura segura de Apple para crear un asistente que realmente entiende lo que necesitas.

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