Apple lleva la magia de la IA a tus fotos en iOS 27 estas son las nuevas herramientas

Apple está convirtiendo la app Fotos en un pequeño estudio creativo con la llegada de Apple Intelligence a iOS 27, y las nuevas opciones de edición con IA van bastante más allá de aplicar un simple filtro automático. Durante la WWDC26 la compañía adelantó que estas funciones llegarán integradas al sistema, con foco en la recomposición inteligente de imágenes y herramientas de edición más rápidas y contextuales.

Qué trae de nuevo la edición de fotos con IA en iOS 27

Apple Intelligence es la capa de inteligencia artificial generativa y personal que se integra en iPhone, iPad, Mac y el resto del ecosistema para potenciar tareas cotidianas, entre ellas la edición de imágenes. Apple explica que esta nueva arquitectura se ha diseñado con énfasis en la privacidad y que se apoyará tanto en modelos locales como en procesamiento en la nube cuando sea necesario, siempre con controles para el usuario.

Dentro de la app Fotos aparece una de las novedades más llamativas para fotógrafos móviles llamada Spatial Reframing o recomposición espacial. Esta función permite mejorar la composición de una foto después de haberla tomado, algo especialmente útil cuando el encuadre quedó descentrado o se cortó un elemento importante en el borde. En lugar de limitarse a recortar, la IA entiende la escena y reorganiza el contenido para que el resultado tenga una composición más equilibrada.

Apple señala que la siguiente generación de Apple Intelligence también simplifica tareas como editar imágenes en Fotos, de modo que los ajustes que antes requerían varios pasos ahora se podrán resolver con menos toques y con sugerencias automáticas basadas en el contexto de cada imagen. Junto a esto, la compañía destaca que las fotos se cargarán hasta un setenta por ciento más rápido después de tomarlas, lo que hace que revisar y editar una ráfaga de imágenes sea mucho más fluido en iOS 27.

Además de la app Fotos, Apple Intelligence alimenta experiencias creativas como Image Playground, un entorno pensado para jugar con imágenes generadas mediante IA y expresar ideas visuales de forma más libre. Algunas funciones de generación de imágenes tendrán límites de uso diario, algo lógico si pensamos en el coste computacional de estos modelos, aunque esos límites se ampliarán para quienes tengan planes de iCloud Plus, que además activan soporte de Apple Intelligence para cámaras compatibles del hogar.

Cómo podrás usar estas herramientas en tus fotos

Apple describe Apple Intelligence como un sistema que se integra profundamente en las apps del día a día, así que la idea es que no tengas que aprender una app nueva para editar con IA, sino descubrir las funciones dentro de herramientas que ya conoces como Fotos. La compañía deja claro que estas capacidades se apoyan en el contexto personal del usuario, por lo que la IA podrá entender mejor qué hay en tus imágenes y qué intentas conseguir al editarlas, siempre bajo la promesa de mantener la privacidad como prioridad.

En el caso de Spatial Reframing, el flujo será muy natural para el usuario medio, porque parte de una foto ya existente y la mejora a nivel de encuadre. El objetivo es que puedas rescatar esas fotos que técnicamente están bien, pero que fallan en composición, y convertirlas en algo más digno de compartir en redes o guardar como recuerdo. Imagina una foto de grupo en la que alguien ha quedado casi fuera del borde, con esta función la IA rellena y reorganiza sutilmente la escena para que todos queden dentro de un encuadre más agradable.

Aunque Apple no detalla cada gesto concreto, sí deja claro que la edición de imágenes se volverá más “inteligente” en general gracias a esta nueva capa de Apple Intelligence. Eso abre la puerta a flujos en los que el sistema te sugiera mejoras de forma proactiva o te ofrezca atajos para aplicar varios ajustes que normalmente harías de manera manual. Como creador de contenido esto significa menos tiempo corrigiendo pequeños errores y más tiempo pensando en la historia que quieres contar con cada imagen.

También es importante el contexto general del sistema, porque Apple ha rediseñado la búsqueda en Fotos para hacerla más estable y eficiente lo que ayuda a encontrar rápidamente las imágenes que quieres editar. Si combinas esa búsqueda mejorada con herramientas de recomposición y ajustes inteligentes, el resultado es un flujo de edición mucho más ágil, especialmente cuando trabajas con bibliotecas gigantes de fotos para redes sociales o proyectos editoriales.

Cuándo estarán disponibles y en qué dispositivos

Apple confirma que todas estas novedades de Apple Intelligence, incluida la mejora de la edición de imágenes en Fotos, llegarán con iOS 27 y el resto de sistemas este otoño como actualización gratuita. Antes de ese lanzamiento general, las nuevas funciones ya están disponibles desde hoy para desarrolladores dentro del Apple Developer Program, y el próximo mes se abrirá una beta pública mediante el Apple Beta Software Program.

Para acceder a Apple Intelligence necesitarás dispositivos relativamente recientes. En el caso del iPhone la compañía limita estas funciones a iPhone 16 y modelos posteriores, además de iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, ya que requieren la potencia de los chips más modernos para ejecutar los modelos de IA. En el ecosistema completo también se incluyen iPad con chip M1 o posterior, Mac con M1 o posterior, Apple Vision Pro y los Apple Watch más recientes cuando están emparejados con un iPhone compatible.

Apple Intelligence estará disponible en varios idiomas desde el lanzamiento, entre ellos español, junto con inglés, francés, alemán, portugués, chino y otros. La compañía avisa de que no todas las funciones llegarán a todos los países al mismo tiempo, y que Siri AI y otros componentes de Apple Intelligence no estarán disponibles inicialmente en China por temas regulatorios. En la Unión Europea también habrá una disponibilidad escalonada, con acceso a Siri AI antes en Mac y Apple Vision Pro que en iPhone o iPad.

Apple recuerda además que algunas funciones, como la generación de imágenes, tendrán límites diarios de uso, precisamente porque dependen de modelos muy potentes que se ejecutan en servidores, y que esos límites se pueden ampliar con la mayoría de las suscripciones de iCloud Plus. En todo caso estamos ante un primer paso de una estrategia a largo plazo, así que es de esperar que con cada versión se vayan afinando tanto las capacidades de edición como la forma en que la IA se integra en nuestro flujo creativo.

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