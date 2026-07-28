Taco Bell sorprende con promoción de $1 dólar tras retirar ingrediente por brote de ciclosporiasis

Taco Bell lanzó una promoción especial de un día en medio de la alerta sanitaria relacionada con uno de sus ingredientes. La cadena de comida rápida venderá su pizza mexicana por 1 dólar este martes 28 de julio, una oferta que llega después del retiro preventivo de lechuga iceberg rallada de Taylor Farms por su posible relación con un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos.

La promoción fue anunciada por Taco Bell a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen del producto con la leyenda: “Pizza mexicana de $1. Algún día”.

El platillo incluye carne de res, frijoles, salsa de pizza mexicana, tomates y queso, colocados entre dos capas de tortillas crujientes y también encima del producto.

¿Cómo aprovechar la promoción de Taco Bell?

De acuerdo con la información compartida por la cadena, la pizza mexicana estará disponible por 1 dólar más impuestos en restaurantes participantes.

Los clientes podrán adquirirla directamente en los establecimientos o mediante la aplicación y el sitio web oficial de Taco Bell. La oferta está limitada a una promoción por transacción y estará vigente desde las 8:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche (hora del Pacífico) del 28 de julio.

Esta no es la primera promoción similar de la empresa durante julio. La semana pasada, Taco Bell ofreció enchilados por 1 dólar el miércoles 22 de julio.

Taco Bell retiró lechuga tras alerta por ciclosporiasis

La promoción ocurre después de que Taco Bell retirara la lechuga iceberg rallada de Taylor Farms de sus restaurantes, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaran una posible relación entre este producto y un brote de ciclosporiasis.

El 16 de julio, ambas agencias emitieron avisos para consumidores de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, recomendando no consumir la lechuga vinculada con la investigación.

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por un parásito y puede provocar síntomas como diarrea intensa.

Taco Bell informó que el 17 de julio retiró completamente la lechuga de Taylor Farms de sus restaurantes como medida preventiva.

“Tras conversaciones con funcionarios de salud pública y por precaución, Taco Bell actuó con rapidez para retirar voluntariamente el producto de los restaurantes y el ingrediente afectado ha sido eliminado de nuestra cadena de suministro a nivel nacional”, indicó la compañía.

CDC y FDA continúan investigación del brote

La FDA informó que mantiene abierta la investigación sobre un brote multiestatal relacionado con lechuga iceberg de Taylor Farms procedente del centro de México.

La agencia señaló que los casos identificados abarcan estados como Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pensilvania y Virginia Occidental.

Los datos epidemiológicos de los CDC indicaron que mil 947 personas con ciclosporiasis reportaron exposición a Taco Bell en los nueve estados, con fechas de inicio de síntomas entre el 22 de junio y el 20 de julio.

Los CDC también advirtieron que el número real de personas afectadas podría ser mayor al registrado, debido a que algunos casos pueden no haber sido reportados.

La FDA indicó que la información obtenida durante la investigación y el rastreo de productos continúa apuntando a la lechuga iceberg rallada de Taylor Farms proveniente de productores del centro de México como el ingrediente bajo revisión.

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