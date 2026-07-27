Cada vez menos estadounidenses poseen viviendas propias, destaca investigación de la Fed

Durante años, para los estadounidenses, alcanzar el tan anhelado “sueño americano” era su principal meta, pero el alto costo de vida actual cada vez más está frenando esa ilusión, haciendo que cumplir los principales objetivos que la conforman sea cuesta arriba, y entre los más importantes está tener una vivienda propia, algo que para el promedio de la población se ve hoy día inalcanzable.

Son muchas las razones por las cuales una gran parte de la población opta por alquilar o seguir viviendo con sus familiares; esto ha llevado a que la cifra de adultos estadounidenses propietarios de viviendas cayera del 65% al 53% en los últimos años, según una nueva investigación del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, el cual ha tomado las cifras de su índice de propietarios de vivienda por población (HPOP), que registra la proporción de adultos que poseen una vivienda.

Para Francesco D’Acunto, profesor de bienes raíces en la Universidad de Georgetown, estos datos son una señal de que la compra de una vivienda es cada vez menos asequible en Estados Unidos, algo que ya sabíamos en general, pero la magnitud de este fenómeno se ve aún más acentuada por la nueva medida, dijo, indicando además que “esto nos indica que el problema es incluso peor de lo que creíamos”.

La investigación de la Fed también destaca que cerca del 14% de los adultos estadounidenses viven en viviendas de otros propietarios (padres, familiares o amigos); según el análisis, esto podría ocultar la cifra real del porcentaje de personas que no poseen viviendas propias.

Además, el análisis revela que los porcentajes varían de un estado a otro; en el caso de California, anteriormente la cifra de propietarios de viviendas alcanzaba el 55.9%; hoy día se registra en 41.2%, mientras que en Nueva York la proporción también ha caído de los 54.35 a los 43.3%.

Pero ¿qué está provocando esta crisis en el mercado inmobiliario? Desde que se disparó la inflación en 2022, el sector ha sido uno de los más afectados; la subida de las tasas hipotecarias y la falta de inventario que provocó el aumento de los precios de las viviendas ha mantenido a los futuros compradores alejados.

Un análisis publicado por Realtor.com indicó recientemente que durante los últimos siete años los precios de las viviendas en Estados Unidos pasaron de costar $256,000 a $344,000 dólares; sin embargo, en algunos estados del país pueden alcanzar los $400,000 dólares o más.

Al respecto, Caleb Silver, editor jefe de negocios de People Inc. y editor en jefe de Investopedia, comentó que “definitivamente estamos viendo un aumento en los precios en casi todos los ámbitos, especialmente en cosas como ser propietario de una vivienda”, dijo en una investigación de Investopedia sobre seguridad financiera.

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