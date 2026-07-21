Precios de las viviendas típicas en EE.UU. han aumentado hasta los $344,000 desde 2019, según nuevo informe

De acuerdo con un análisis publicado recientemente por Realtor.com, muchos de los compradores primerizos en Estados Unidos no solo se están enfrentando a altas tasas hipotecarias, sino también a elevados precios de los inmuebles, lo que ha hecho que adquirir una vivienda en estos últimos años sea mucho más difícil que antes de la pandemia del Covid-19.

Según la investigación, en los últimos siete años el precio de la vivienda ha aumentado de los $256,000 a $344,000 dólares. En este sentido, Hannah Jones, economista sénior de Realtor.com, comenta que para los compradores el mercado ha cambiado “drásticamente” después de la emergencia sanitaria.

Jones agrega que “si se tienen en cuenta los tipos de interés hipotecarios, los ingresos necesarios para acceder a un préstamo han aumentado de los $43,000 a $78,000 dólares, un incremento que los ingresos no han podido compensar, y las cuotas mensuales han subido más de un 80% desde 2019”, dijo.

El informe de Realtor.com además detalla que el porcentaje de viviendas con precios inferiores a los $350,000 ha disminuido en su oferta de un 55% al 37.6% desde 2019 hasta la fecha. “En definitiva, los compradores están pagando más por menos y la situación es más difícil para los que tienen menores ingresos”, destaca la economista.

Por su parte, un informe similar fue publicado las primeras semanas de julio por Redfin, donde indica que el precio promedio de las viviendas aumentó $408,776 dólares durante el mes de junio, representando 51.4% más del nivel registrado en 2019.

Esto ha provocado que cada vez más familias unan sus recursos, vivan con sus padres durante más tiempo para ahorrar o se muden a mercados más asequibles, como lo explica Jones, quien además señala que “En la práctica, esto significa que el comprador de su primera vivienda de hoy se parece cada vez más al comprador que buscaba una vivienda mejor hace una década”, dijo.

Para la economista, el perfil de compradores primerizos ha cambiado hacia los hogares de mayores ingresos, los cuales tienen mayor capacidad para optar a las tarifas actuales, porque los compradores de bajos ingresos se han visto excluidos en gran medida por los altos precios, aseguró.

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