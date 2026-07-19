Tasas de interés en Estados Unidos aumentan a su nivel más alto en casi un año

De acuerdo con el informe de Freddie Mac publicado este jueves, las tasas hipotecarias de referencia fija a 30 años en Estados Unidos volvieron a subir esta vez a su nivel más alto en casi un año, ubicándose en el 6.55% desde el 6.49% de la semana pasada.

En cuanto a los tipos de interés hipotecarios fijos a 15 años, también aumentaron de los 5.82% a los 5.93%. Para Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, el mercado se ha movido en los últimos días bajo una demanda de solicitudes de compra más débil.

Sin embargo, el economista considera que “la asequibilidad de la vivienda es más favorable y el inventario de viviendas sigue aumentando, por lo que el panorama para los posibles compradores de vivienda está mejorando modestamente”, agregó.

Por su parte, Hannah Jones, economista sénior de Realtor.com, señala que los datos de inflación general moderada podrían ser una buena señal, sobre todo para los sectores que siguen de cerca las tasas de interés de la Reserva Federal.

Este año las decisiones sobre las tasas de interés se han visto afectadas e influenciadas por diversos factores, principalmente por el conflicto en Oriente Medio y, si bien el mercado no se ve directamente afectado por los tipos de interés, los rendimientos de los bonos del Tesoro sí, los cuales para el cierre de esta semana ya alcanzaban los 4.57%.

“El conflicto en Oriente Medio se recrudeció esta semana, impulsando al alza los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro. Dado que las tasas hipotecarias suelen seguir la evolución del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, es probable que sigan la misma tendencia mientras persista la volatilidad en los mercados petroleros”, añadió Jones.

Pero las altas tasas hipotecarias no son la única razón por la que muchos consumidores se mantienen alejados del mercado; la falta de inventario también ha disparado los precios de muchos inmuebles a niveles muy altos, provocando una fuerte crisis de asequibilidad.

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