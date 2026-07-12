Tasas hipotecarias en Estados Unidos aumentaron a 6.50% durante la segunda semana de julio

Según un informe publicado esta semana por la entidad compradora de hipotecas, Freddie Mac, las tasas hipotecarias en Estados Unidos de referencia a 30 años aumentaron de los 6.43% a los 6.50% al cierre de la segunda semana de julio.

Por su parte, el tipo de interés hipotecario fijo a 15 años también aumentó de los 5.79% a los 5.82%. Para Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, “los tipos de interés hipotecarios no han variado mucho últimamente, pero el crecimiento económico y la asequibilidad de la vivienda siguen mejorando para los compradores que buscan casa en el mercado actual”, dijo.

Aunque las tasas hipotecarias han fluctuado en los últimos meses debido a las tensiones geopolíticas y el disparo de la inflación, un reciente informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) indicó que el mercado inmobiliario aún no se encuentra en sus mejores condiciones.

De acuerdo con cifras de NAR, durante el mes de junio se registró un aumento del precio de las viviendas del 1.8%, alcanzando los $440,660 dólares, en comparación con los $432,700 dólares de hace un año, es decir, que la crisis de asequibilidad continúa, lo que podría seguir manteniendo alejados a los futuros compradores del mercado.

Al respecto, Danielle Hale, economista sénior de Realtor.com, expresó que “ante un panorama de desafíos tanto conocidos como nuevos, la economía ha demostrado ser resiliente. Como resultado, el primer semestre de 2026 ofreció más estabilidad que dinamismo en el mercado inmobiliario”, dijo.

Recientemente, Realtor.com también publicó su informe sobre el mercado, asegurando que para la segunda mitad de este año los precios de las viviendas podrían caer un 1.2%. Hale, en este sentido considera que el mercado inmobiliario avanzará lentamente a medida que los vendedores ajustan sus expectativas, el crecimiento de los precios se modera y los compradores ganan mayor poder de negociación”, dijo.

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