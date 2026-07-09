Asequibilidad de viviendas en EE.UU. podría mejorar en los próximos meses, prevé Realtor.com

De acuerdo con un informe publicado este miércoles por Realtor.com, se espera que en los próximos meses la asequibilidad en el mercado inmobiliario mejore a medida que los precios de las viviendas comiencen a ceder y se sitúen por debajo de la elevada inflación, la cual se ha disparado nuevamente por encima del 4% debido a las tensiones en Oriente Medio y el encarecimiento de los precios de la energía.

En el análisis de Danielle Hale, economista sénior de Realtor.com, comentó que “el mercado inmobiliario avanza lentamente a medida que los vendedores ajustan sus expectativas, el crecimiento de los precios se modera y los compradores ganan mayor poder de negociación”, dijo.

La economista en este sentido considera que “de cara al futuro, prevemos que el impulso se afianzará durante la segunda mitad del año, a medida que más compradores y vendedores que se encontraban al margen encuentren condiciones que beneficien a ambas partes”, aseguró.

Según el informe de Realtor.com, se prevé que, para la segunda mitad de este año, el crecimiento de los precios de las viviendas caiga un 1.2%, mientras que pronostica que las tasas hipotecarias también caerán en el rango del 6.3%. “Ante un panorama de desafíos tanto conocidos como nuevos, la economía ha demostrado ser resiliente. Como resultado, el primer semestre de 2026 ofreció más estabilidad que dinamismo en el mercado inmobiliario”, expresó Hale.

Por otro lado, se espera además que haya una mejora en las ventas de viviendas existentes en comparación con el año anterior. “Tanto compradores como vendedores han demostrado una gran capacidad de resistencia este año. Este es un mercado donde la gente se está adaptando y participando en lugar de rendirse. Los vendedores están ofreciendo precios de venta más realistas, lo que facilita el cierre de operaciones”, destacó la analista.

Sigue leyendo: