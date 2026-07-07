Si bien las tasas hipotecarias en Estados Unidos han estado retrocediendo desde su máximo de 7%, ubicándose para la primera semana de julio en los 6.43%, aún el sector inmobiliario atraviesa una crisis de asequibilidad por la falta de inventario que ha disparado los precios de los inmuebles y que mantiene alejado al promedio de los compradores del mercado.

Y esa misma crisis de asequibilidad ha provocado que muchos futuros compradores se inclinen por el mercado de alquiler, que en los últimos años ha tenido un auge debido a la gran demanda; no obstante, no en todos los estados del país se puede acceder a un alquiler atractivo y económico.

Se calcula que en Estados Unidos aproximadamente 46 millones de familias viven alquiladas; es por esa razón que la empresa de finanzas personales WalletHub analizó el mercado y determinó cuáles son los mejores y peores estados para alquilar en EE. UU. en 2026.

Al respecto, Chip Lupo, analista de WalletHub, comentó que “en las mejores ciudades para alquilar, el alquiler puede representar tan solo el 15% de tus ingresos”, dijo, indicando además que en el análisis se tomaron en consideración varios factores como congestión del tráfico, opciones de ocio, analizando también diferencia de precios, cuotas hipotecarias, costo de vida y disponibilidad de empleo.

Las 5 mejores ciudades para alquilar:

Scottsdale, Arizona

Gilbert, Arizona

Chandler, Arizona

Overland Park, KS

Columbia, MD

Las 5 peores ciudades para alquilar:

Akron, Ohio

Memphis, Tennessee

Jackson, MS

Cleveland, Ohio

Detroit, MI

En el caso de Scottsdale, Arizona, se posiciona en el primer lugar de la lista de los mejores lugares del país para alquilar, ya que ofrece calidad de vida; destaca por su “disponibilidad de empleos y la facilidad para conducir”. Además, Arizona cuenta con leyes estatales que regulan las infestaciones de chinches en propiedades de alquiler, lo que brinda mayor protección a los inquilinos de Scottsdale”, asegura Lupo.

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