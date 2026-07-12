Precio promedio de las viviendas usadas en EE.UU. aumentó un 1.8% más que hace un año, destaca NAR

De acuerdo con nuevos datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), el mercado inmobiliario sigue mostrando señales de estar transitando una fuerte crisis de asequibilidad al registrarse un aumento del 1.8% de los precios de las viviendas en los últimos 12 meses.

Según el análisis de NAR, en junio el precio promedio de las viviendas en Estados Unidos alcanzó los $440,660 dólares, en comparación con los $432,700 dólares de hace un año.

En el informe también se destacan los precios de las viviendas por región, los cuales muestran variaciones; por ejemplo, al noreste se ubican en los $564,800 dólares, en el Medio Oeste en $346,600 dólares, al sur del país $377,700 dólares y en el oeste está en $633,600 dólares.

Asimismo, se mostró una diferencia de costos entre las viviendas unifamiliares existentes en $446,400 dólares y los condominios y cooperativas en $380,000 dólares. “Sin duda, la asequibilidad es un gran desafío para las personas que desean convertirse en propietarias de una vivienda, razón por la cual necesitamos una mayor oferta”, comentó Lawrence Yun, economista jefe de la NAR a AP.

Por su parte, Ershang Liang, economista de PNC Economics Research, agregó que “la asequibilidad de la vivienda sigue siendo baja debido a la desaceleración del crecimiento salarial y al mayor crecimiento de los precios de la vivienda”.

Desde que se disparó la inflación en 2022, el mercado inmobiliario se ha visto fuertemente afectado y estancado, sumado a las elevadas tasas hipotecarias que actualmente se encuentran por encima del 6% y una falta de inventario en todo el país que presiona a precios más elevados.

Un análisis publicado recientemente por LendingTree señaló que menos del 50% de los hogares en Estados Unidos pueden permitirse al menos comprar una vivienda típica por primera vez, ya que las familias deberían tener un ingreso anual de aproximadamente $117,000 dólares.

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