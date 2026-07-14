¿Cuáles son las mejores y peores ciudades en EE.UU. para comprar una vivienda por primera vez en 2026?

Recientemente, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) destacó en un informe que durante los últimos 12 meses los precios de las viviendas en Estados Unidos habían aumentado un 1.8% indicando que el mercado inmobiliario sigue atravesando una fuerte crisis de asequibilidad con costos que alcanzan hasta los $440,660 dólares en junio.

Pero los futuros o nuevos compradores no solo se enfrentan a precios más elevados, sino también a tasas hipotecarias más altas. De acuerdo con el reporte de la entidad compradora de hipotecas, Freddie Mac, los tipos hipotecarios de referencia a 30 años aumentaron de los 6.43% a los 6.50% al cierre de la segunda semana de julio.

Esto ha provocado que los compradores de viviendas se posicionen en una encrucijada, buscando las mejores opciones para adquirir un inmueble, por lo que esta semana, la empresa de finanzas personales WalletHub publicó un análisis en el que evalúa cuáles son las mejores y peores ciudades en EE.UU. para comprar una vivienda por primera vez este año.

“Comprar una casa por primera vez es un proceso muy estresante y difícil, especialmente cuando los precios de la vivienda están por las nubes y los tipos de interés han subido drásticamente en los últimos años”, comentó Chip Lupo, analista de WalletHub.

Para la realización del informe se analizaron al menos 300 ciudades del país con varios indicadores claves, entre ellos: asequibilidad de la vivienda, el tipo impositivo sobre bienes inmuebles y el índice de criminalidad.

En este sentido, Lupo destacó que “las mejores ciudades para quienes compran su primera vivienda no solo son asequibles tanto para comprarla como para vivir allí después, sino que también ofrecen una amplia variedad de opciones de vivienda, bajos índices de criminalidad y buenas escuelas”, dijo.

Las mejores ciudades para comprar una primera vivienda

Palm Bay, Florida

Surprise, Arizona

Gilbert, Arizona

Tampa, Florida

Yuma, Arizona

Las peores ciudades para comprar una primera vivienda

Anchorage, Alaska

Oakland, California

Santa Bárbara, California

Santa Mónica, California

Berkeley, California

Según el análisis Palm Bay, Florida, se posiciona en el primer lugar como la mejor ciudad para quienes desean compran una vivienda por primera vez, ya que se encuentra entre las ciudades líderes del país en cuanto a la cantidad de viviendas en venta per cápita y permisos de construcción nuevos per cápita.

“Palm Bay tiene la cuarta tasa más alta de propiedad de vivienda entre los millennials y la cuarta tasa más alta de apreciación de viviendas en el país. Los compradores de vivienda también se beneficiarán de la baja tasa de delitos contra la propiedad en Palm Bay”, destaca el analista de WalletHub.

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