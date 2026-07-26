Tasas hipotecarias en Estados Unidos aumentan al 6.58% al cierre de julio

De acuerdo con un informe publicado esta semana por Freddie Mac, las tasas hipotecarias de referencia fija a 30 años en Estados Unidos volvieron a aumentar desde los 6.55% a los 6.58%, alcanzando el nivel más alto en 11 meses al cierre de julio.

Por su parte, la tasa promedio de hipoteca fija a 15 años también subió desde los 5.93% a los 5.96%, superando la cifra registrada del 5.87% el año pasado, esto en medio de un mercado inmobiliario que sigue ajustado ante los elevados precios de los inmuebles que mantienen alejados a los futuros compradores del sector.

No obstante, pese a los datos, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, comentó que “a medida que las condiciones del mercado sigan evolucionando, los prestatarios deben recordar que comparar diferentes tipos de interés hipotecarios puede marcar una diferencia significativa, lo que podría suponer un ahorro de miles de dólares durante la vigencia del préstamo”, dijo.

Sin embargo, para Jeff DerGurahian, director de inversiones y economista jefe de LoanDepot, mientras las tasas hipotecarias continúen elevadas, a los compradores de vivienda les convendría más centrarse en el coste total de ser propietario de una vivienda en lugar de intentar adivinar dónde estarán los tipos dentro de unos meses, mencionó.

Aunque en un reciente informe publicado por Realtor.com se estima que los precios de las viviendas caerán un 1.2% este año, en los últimos siete años el precio de los inmuebles en Estados Unidos ha aumentado de los $256,000 a $344,000 dólares, y en algunos estados del país superan los $400,000, provocando una fuerte crisis de asequibilidad.

“En la práctica, esto significa que el comprador de su primera vivienda de hoy se parece cada vez más al comprador que buscaba una vivienda mejor hace una década”, expresa Hannah Jones, economista sénior de Realtor.com.

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