El poder adquisitivo aumentó un 73% en los últimos 50 años, pero los estadounidenses siguen luchando con la inflación

De acuerdo con un informe desarrollado y publicado por ConsumerAffairs, en los últimos 50 años, que abarca desde 1974 al 2024, el poder adquisitivo en general de los estadounidenses ha aumentado un 73.1%, pasando de los $28,278 a $48,960 dólares; sin embargo, esto no resulta una respuesta absoluta sobre si los estadounidenses son más ricos que hace cinco décadas, ya que no solo dependerá de la generación a la que pertenezca, sino de lo mucho que le afecta la inflación.

Durante estos últimos años, a la par también se ha incrementado el costo de algunos bienes esenciales o de consumo como la vivienda, que actualmente ronda los $400,000 dólares, por lo que adquirir un inmueble propio se ha convertido en un sueño inalcanzable para parte de la población que incluso lucha con los altos precios de los alquileres.

Según Mariano Torras, director del Departamento de Finanzas y Economía de la Escuela de Negocios Robert B. Willumstad de la Universidad de Adelphi en Garden City, Nueva York, comentó que “muchos propietarios actuales se han beneficiado de décadas de aumento en los precios de las viviendas; mientras tanto, los inquilinos se enfrentan a costos cada vez mayores y no pueden acumular mucho patrimonio”.

La atención médica también aumentó; se calcula un gasto actual de hasta $180,000 dólares para cubrir este servicio, por lo que durante los últimos años se observó una reducción del 17% en gastos médicos.

Por su parte, las matrículas universitarias también aumentaron hasta $35,911 dólares en instituciones privadas. “Para muchos estudiantes que asisten a universidades públicas de cuatro años, trabajar a tiempo parcial ya no es suficiente para cubrir la matrícula y los gastos de manutención como lo era hace varias décadas. La universidad se ha vuelto más cara en relación con lo que los estudiantes pueden ganar de forma realista mientras están matriculados”, comentó Torras.

Si bien el poder adquisitivo ha aumentado, esto no significa que el promedio de la población se encuentre en buena condición económica; esto dependerá de los factores que rodeen a cada individuo. No es lo mismo un jubilado con casa propia que el joven que acaba de salir de la universidad y vive alquilado; este último puede sentirse incluso rezagado y con mucha incertidumbre sobre el futuro.

Sigue leyendo: