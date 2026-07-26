Encuesta reveló que más del 20% de los estadounidenses compran alimentos con sus ahorros

De acuerdo con una encuesta realizada y publicada recientemente por Urban Institute, más del 20% de los estadounidenses adultos entre los 18 y 64 años han comprado sus alimentos durante el 2025 con sus ahorros; esto revela la presión económica que muchas familias están enfrentando debido al elevado costo de vida.

El análisis detalla además que un 35% de los encuestados han pagado sus compras del supermercado con tarjeta de crédito, mientras que más del 5% pagó con dinero en efectivo proveniente de préstamos. “Los alimentos representan uno de los mayores gastos del presupuesto familiar”, señaló la encuesta.

Según el informe, el precio de los alimentos ha aumentado cerca del 32%, por lo que la asequibilidad es uno de los problemas que sigue generando preocupación entre el promedio de la población.

Los investigadores del Urban Institute también detallaron cuáles han sido los alimentos que más han aumentado de precio en los últimos 12 meses, siendo las frutas y verduras las que más incrementaron su costo con una subida del 5.3%, seguido de la carne, el pescado y los huevos con 2.6%, y cereales y productos de panadería con 2.4% más.

Finalmente, Urban Institute destaca que para la realización de la encuesta se entrevistaron entre el 2017 y 2024 a más de 7,000 adultos en edades entre los 18 y 64, además de 2,500 personas de la tercera edad mayores de 65 años, donde se determinó que el aumento de los precios, especialmente de los alimentos, es una de las principales preocupaciones financieras de las familias estadounidenses.

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