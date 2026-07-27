Gasolina en $4 dólares: ¿Cómo preparar un presupuesto para sortear los altos precios?

De acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio de la gasolina aumentó nuevamente a los $4 dólares por galón al inicio de esta semana, tras reanudadas tensiones entre Estados Unidos e Irán que han generado un disparo en el costo del petróleo, superando la barrera de los $100 dólares por barril.

El gasto adicional que ahora supone el precio del combustible para los estadounidenses se suma a los elevados costos de otros bienes como alimentos y servicios públicos, lo que está afectando en sobremanera sus presupuestos mensuales.

En este sentido, muchos hogares estadounidenses se sienten inseguros en cuanto a la economía en general y sus finanzas personales, siendo los más afectados los de bajos ingresos o recursos, quienes recurren a sus ahorros o préstamos para mantenerse hasta fin de mes.

Al respecto, Evan Potash, asesor ejecutivo de gestión patrimonial de TIAA Wealth Management, comentó que “las personas con bajos ingresos y las que viven al día son las más perjudicadas, ya están pasando apuros económicos debido a la mayor inflación en los precios de los alimentos y los alquileres”, dijo.

Por su parte, Matt Twiford, director financiero de Pegacorn Group, señala que “para un usuario habitual del transporte público, un aumento repentino de precios suele suponer un gasto adicional de entre $40 y $100 dólares al mes. Es doloroso, pero conocer la cifra real te permite saber cuánto necesitas ajustar tu presupuesto en lugar de entrar en pánico y recortar gastos en exceso”.

Por lo tanto, los especialistas consideran que conocer sus gastos será el primer paso para realizar un buen presupuesto mensual, pero también aconsejan tomar otras medidas para sortear los elevados precios, como:

Evitar financiar el combustible con tarjetas de crédito

Aunque muchos están usando sus créditos para gastos básicos, los especialistas señalan que indiferentemente de los descuentos, los altos intereses pueden representar a la larga mayor pago. “Si esos $75 dólares adicionales en el surtidor de gasolina obligan a los automovilistas a contraer deudas rotativas, podrían pagar intereses durante más tiempo que el aumento de precio”, asegura Steven Min, director de crédito de Credit One Bank.

Ahorra combustible

Una de las maneras de ahorrar en gasolina es aprovechar los descuentos y ofertas en clubes minoristas o supermercados, hacer mantenimiento al vehículo que evite el consumo excesivo de combustible, inscribirse en programas de recompensa, entre otros.

Según Min, crear un pequeño colchón de combustible para estar preparado cuando los precios suban inesperadamente, en lugar de reaccionar ante ellos, siempre será una buena manera de ahorro.

Proteja sus finanzas

El aumento del precio del combustible no debe poner en riesgo ni sus ahorros a largo plazo, ni sus ahorros de jubilación. En este sentido, Allison Donaldson, CFP, asesora financiera de HTG Advisors, recomienda mantener un plan para ahorrar una cantidad fija al mes y ajustar otras áreas si tu presupuesto para gasolina tiene que aumentar. “Un buen plan de ahorro permite la diversificación”, señaló.

Muchos especialistas en el tema petrolero mencionan que la gasolina podría seguir aumentando en las próximas semanas de continuar el conflicto en Oriente Medio, por lo que ajustar su presupuesto le permitirá sentirse menos inseguro a medida que suben los precios.

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