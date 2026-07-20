Los precios de la gasolina en EE. UU. alcanzan nuevamente los $4 por galón, según AAA

Este lunes, los precios de la gasolina en Estados Unidos volvieron a superar el umbral de los $4 por galón, según datos publicados por la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), esto en medio de nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán.

Lo que parecía hace algunas semanas atrás un alivio para los bolsillos de los consumidores estadounidenses con la caída de los precios de la gasolina tras el acuerdo preliminar entre ambas naciones y, aunque en medio de una tensa calma, la caída también de los precios del petróleo, el inicio de esta semana marca un retroceso en la apertura del estrecho de Ormuz, uno de los principales canales por donde transita cerca del 20% del crudo mundial.

Desde principios de julio, los precios del petróleo han estado en aumento; el crudo Brent, de referencia internacional, alcanzó los $90.95 dólares por barril este lunes, mientras que el WTI, de referencia estadounidense, aumentó hasta los $84.04 dólares por barril.

Por su parte, en el reporte de AAA se detalla que la gasolina de grado medio se ubica en los $4.48; la de primera calidad está en $4.87, el diésel en $5.10 y el E85 en $3.07; siendo los estados California, Nevada, Oregón, Arizona, Washington, Alaska, Hawái, Nueva York, Illinois y Pensilvania donde el costo del combustible es mayor, rondando entre los $5.49 a $4.14 por galón.

Para analistas petroleros como Tom Kloza, asesor de Gulf Oil, no es probable que los precios del petróleo bajen en las próximas semanas; en cambio, prevé que seguirán aumentando entre 10 y 25 centavos en los siguientes días. “La guerra con Irán y el nuevo cierre del estrecho no son los únicos factores que impulsan el alza de los precios, sino que también influyen los recientes ataques con drones de Ucrania contra refinerías rusas”, dijo Kloza a CNN.

Anteriormente, Patrick De Haan, experto en petróleo de GasBuddy, también había comentado que los precios del crudo podrían regularse dependiendo del tránsito de los barcos por el estrecho de Ormuz, pero “será un proceso muy largo, de varios meses a varios años, hasta que la situación se normalice por completo. No veremos esos niveles hasta posiblemente mediados o finales de 2027”, aseguró.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos se dispararon por primera vez este año tras iniciar la guerra en Oriente Medio con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero, ubicándose en mayo en uno de los niveles más altos cuando alcanzó los $4.56 dólares por galón.

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