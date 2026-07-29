eBay pagará casi $50 millones tras amenazas contra periodistas de comercio electrónico

La empresa eBay acordó pagar $48.7 millones de dólares para resolver una demanda presentada por los periodistas David e Ina Steiner, quienes denunciaron una campaña de acoso e intimidación presuntamente ejecutada por exempleados de la compañía en 2019.



La pareja, que dirige un boletín especializado en comercio electrónico, aseguró que fue blanco de una operación para silenciar sus reportajes sobre la industria. Según la demanda presentada en 2021, los ataques incluyeron amenazas en redes sociales, vigilancia, intentos de rastreo y el envío de paquetes con objetos perturbadores.



Entre los artículos enviados a los Steiner se encontraban cucarachas y arañas vivas, un feto de cerdo conservado, una corona funeraria, una máscara de Halloween con apariencia de cerdo ensangrentado y un libro relacionado con la muerte de un cónyuge.



La denuncia señaló que los responsables también enviaron revistas pornográficas a la vivienda de un vecino de la pareja con el supuesto objetivo de dañar su reputación, además de intentar colocar un dispositivo GPS en su vehículo.

Acuerdo millonario y reparaciones económicas

El acuerdo establece que eBay pagará aproximadamente $46.15 millones de dólares a los periodistas. A esta cantidad se suman pagos individuales de antiguos ejecutivos de la empresa:

Devin Wenig, exdirector ejecutivo de eBay, aportará $2 millones de dólares.

Wendy Jones, exvicepresidenta sénior, pagará $500,000 dólares.

Steve Wymer, exdirector de comunicaciones, contribuirá con $50,000 dólares.

Además, eBay realizará donaciones por $6 millones de dólares a organizaciones benéficas, mientras que Wenig entregará un millón de dólares adicional a una organización enfocada en la defensa de la libertad de expresión.



Los Steiner destacaron que uno de sus principales objetivos era lograr un acuerdo público que permitiera hablar del caso sin restricciones de confidencialidad. La pareja afirmó que la transparencia era necesaria para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir contra periodistas.



“Esperamos que este acuerdo sirva como elemento disuasorio para cualquier empresa que utilice sus recursos para intimidar a periodistas”, señalaron los Steiner en declaraciones difundidas a medios estadounidenses.

Investigación federal y exempleados condenados

La investigación criminal derivó en acusaciones contra seis exempleados de eBay y un contratista involucrados en la operación. Los acusados terminaron declarándose culpables por su participación en el esquema de hostigamiento.



La demanda civil también mencionó a antiguos altos directivos como Devin Wenig, Steve Wymer y Wendy Jones, aunque ninguno de ellos fue acusado penalmente por las autoridades federales.

Los periodistas señalaron que decidieron continuar con la vía civil debido a que consideraron que la investigación federal no responsabilizó a miembros de la alta dirección de la compañía.

eBay reconoce fallas internas

La empresa confirmó el acuerdo y reiteró sus disculpas a David e Ina Steiner. eBay calificó los hechos ocurridos en 2019 como “reprobables e injustificables” y aseguró que condena las acciones de los empleados involucrados.

La compañía indicó que después del escándalo reforzó sus políticas internas, controles, procedimientos y capacitación en materia de ética empresarial.

eBay afirmó que la conducta de esos exempleados no representa la cultura actual de la empresa ni a los miles de trabajadores que forman parte de la organización a nivel global.

Wenig niega haber participado

Devin Wenig sostuvo que desconocía la campaña de acoso y aseguró que las acciones fueron realizadas de manera secreta por empleados de la compañía.

El exdirector ejecutivo afirmó que lamenta profundamente lo ocurrido durante su gestión y señaló que ese comportamiento va en contra de sus principios.

El caso también tuvo consecuencias legales para eBay. En 2024, la compañía aceptó pagar una multa penal de 3 millones de dólares después de que fiscales federales acusaran a la empresa por su relación con la campaña de hostigamiento.

El acuerdo con los Steiner se convirtió en uno de los casos más relevantes sobre responsabilidad corporativa, libertad de prensa y los límites que deben respetar las empresas frente a críticas periodísticas.

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