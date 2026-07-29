Pagos del Seguro Social en agosto 2026: quién cobra primero y cuándo

Los beneficiarios del Seguro Social ya pueden consultar las fechas de pago correspondientes a agosto de 2026. El calendario de depósitos comenzará en los primeros días del mes y tendrá un ajuste especial para un grupo de beneficiarios, debido a que uno de los pagos será enviado antes de la fecha habitual.



Como ocurre cada año, la fecha de pago depende del tipo de beneficio que recibe cada persona y, en la mayoría de los casos, de su fecha de nacimiento.

El calendario de pagos de agosto inicia con depósitos el 3 de agosto

La SSA comenzará la distribución de los beneficios el lunes 3 de agosto. Ese día recibirán su dinero dos grupos de beneficiarios: quienes comenzaron a cobrar el Seguro Social antes de mayo de 1997 y las personas que reciben tanto beneficios del Seguro Social como del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Este grupo mantiene un calendario distinto al del resto de los beneficiarios y siempre recibe sus depósitos al inicio del mes.

¿Por qué algunos beneficiarios no recibirán un pago de SSI en agosto?

El calendario de agosto tendrá un ajuste importante para quienes reciben el SSI. Aunque el beneficio corresponde al mes de agosto, el depósito será enviado el viernes 31 de julio, ya que el 1 de agosto cae en sábado.

Las reglas de la SSA establecen que cuando el primer día del mes coincide con un fin de semana o un día festivo federal, el pago debe adelantarse al último día hábil anterior.

Por ese motivo, los beneficiarios del SSI recibirán el dinero correspondiente a agosto el 31 de julio, lo que significa que no habrá un nuevo depósito durante agosto. El siguiente pago de este programa llegará el prócimo 1 de septiembre.

Es importante aclarar que este adelanto no representa un pago adicional, sino únicamente un cambio en la fecha de entrega.

Fechas de pago para el resto de los beneficiarios

Las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social después de mayo de 1997 recibirán sus beneficios de acuerdo con su fecha de nacimiento.



Las fechas oficiales son las siguientes:

Nacidos del 1 al 10: miércoles 12 de agosto .

miércoles . Nacidos del 11 al 20: miércoles 19 de agosto .

miércoles . Nacidos del 21 al 31: miércoles 26 de agosto.

Si una persona recibe beneficios basados en el historial laboral de otra, como ocurre con algunos pagos para sobrevivientes o cónyuges, la SSA utiliza la fecha de nacimiento del trabajador que generó el beneficio para determinar el día del depósito.

¿Cuánto paga el Seguro Social en 2026?

El monto mensual depende del tipo de prestación que recibe cada beneficiario. En 2026, los pagos promedio son de $2,029.92 dólares para los jubilados, $1,496.16 dólares para quienes reciben beneficios por discapacidad y $1,631.39 dólares para los beneficiarios por sobrevivencia.

En el caso del SSI, el beneficio promedio mensual asciende a $738.10 dólares, aunque la cantidad final puede variar según los ingresos y recursos económicos de cada persona.

Así reciben los beneficiarios su dinero cada mes

La SSA la mayoría de los pagos mediante depósito directo, una opción que permite recibir el dinero automáticamente en una cuenta bancaria. Los beneficiarios pueden actualizar sus datos financieros a través de la plataforma my Social Security.

Otra alternativa es la tarjeta Direct Express, un método diseñado para quienes no tienen una cuenta bancaria y desean recibir sus beneficios mediante una tarjeta de débito para pagos federales.

Ajustes que siguen vigentes para los beneficiarios en 2026

Además del calendario especial de agosto, este año continúan aplicándose diversos cambios que impactan a millones de beneficiarios, entre ellos los incrementos anuales en los pagos mensuales, el ajuste en las primas de la Parte B de Medicare y los nuevos límites de ingresos para quienes continúan trabajando mientras reciben prestaciones del Seguro Social.

La SSA recomienda consultar las fechas oficiales de pago cada mes para conocer con precisión cuándo llegará el depósito y evitar confusiones cuando el calendario se modifica por fines de semana o días festivos.

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