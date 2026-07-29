Jubilados: cómo prepararse ante un posible COLA menor de lo esperado en 2027

Cada año, millones de jubilados en Estados Unidos esperan una cifra que puede cambiar sus presupuestos: el ajuste por costo de vida del Seguro Social, conocido como COLA.

Este aumento se calcula para ayudar a que los beneficios de la Seguridad Social mantengan su valor frente al aumento de los precios. En pocas palabras, busca que los jubilados puedan seguir pagando sus gastos básicos cuando la inflación encarece productos y servicios como alimentos, vivienda, medicamentos y transporte.

Sin embargo, las últimas estimaciones indican que el esperado aumento del 4.7% para 2027 podría no hacerse realidad.

La inflación cambió las expectativas de los jubilados

A comienzos de este año, los beneficiarios del Seguro Social recibieron un incremento del 2.8% en sus pagos. Pero para muchos adultos mayores ese aumento no fue suficiente, ya que los precios continuaron subiendo y reduciendo su poder de compra.

La inflación más alta de lo esperado hizo pensar a algunos analistas que el próximo ajuste podría ser mucho más generoso. De hecho, en junio, la analista independiente especializada en Seguridad Social y Medicare, Mary Johnson, estimó que el COLA de 2027 podría llegar al 4.7%.

Esa noticia generó expectativas entre muchos jubilados que enfrentan presupuestos ajustados.

Pero la situación cambió después de nuevos datos económicos.

La nueva proyección apunta a un aumento cercano al 3.7%

Tras conocerse los datos más recientes de inflación, Johnson modificó su cálculo y redujo su pronóstico.

Ahora, la estimación apunta a un aumento del 3.7% para el COLA de 2027, una cifra similar a la calculada por la Liga de Ciudadanos Mayores, una organización que analiza temas relacionados con los jubilados y que proyecta un incremento cercano al 3.8%.

La razón principal del cambio es que, aunque la inflación sigue siendo elevada comparada con años anteriores, comenzó a moderarse ligeramente durante junio.

Todavía falta el dato definitivo para conocer el aumento real

Los jubilados todavía tendrán que esperar para conocer el porcentaje oficial.

El COLA del Seguro Social se determina utilizando los datos de inflación del tercer trimestre del año, específicamente los registros de julio, agosto y septiembre.

Por eso, hasta que no se publiquen esos números, no habrá una cifra definitiva sobre cuánto subirán los pagos en 2027.

Cómo prepararse si el aumento termina siendo menor

Aunque muchos beneficiarios esperaban un incremento cercano al 4%, los expertos recomiendan no depender de la cifra más optimista al momento de organizar las finanzas.

Una estrategia más prudente es preparar el presupuesto suponiendo un aumento moderado.

Por ejemplo, si un jubilado calcula sus gastos tomando como referencia un incremento cercano al 2.8%, cualquier aumento superior podría convertirse en un margen adicional de seguridad.

La idea es evitar que las finanzas dependan de un aumento que todavía no está confirmado.

Medicare también puede afectar el dinero que reciben los jubilados

Otro punto importante es el costo de Medicare, el programa de salud para adultos mayores en Estados Unidos.

Aunque todavía no se conoce cuánto costará la prima estándar de la Parte B de Medicare en 2027, los jubilados deberían considerar que ese gasto puede aumentar y reducir parte del dinero adicional que llegue con el COLA.

El año pasado, por ejemplo, la prima mensual de la Parte B aumentó 17,90 dólares, por lo que muchos beneficiarios prefieren dejar un margen para posibles incrementos.

Revisar gastos e ingresos puede ser más importante que esperar el COLA

Los especialistas recomiendan que los jubilados revisen cuánto dinero necesitan cada mes y comparen esa cifra con sus ingresos garantizados.

Además del Seguro Social, algunas personas cuentan con:

Pensiones.

Retiros de cuentas de jubilación.

Ingresos de inversiones.

Trabajos de medio tiempo.

Si los números no alcanzan, todavía hay opciones para ajustar el presupuesto o buscar nuevas fuentes de ingreso.

Trabajar unas horas extra puede ser una alternativa

Para algunos jubilados, continuar trabajando unas horas a la semana puede ser una forma de complementar sus ingresos.

Hoy existen muchas opciones fuera de los trabajos tradicionales. Algunas personas generan dinero con actividades como conducir para aplicaciones de transporte, cuidar mascotas, ofrecer servicios independientes o realizar trabajos por encargo.

Incluso un ingreso adicional pequeño puede ayudar a cubrir gastos que la pensión o el Seguro Social no alcanzan a pagar.

La clave no es esperar un gran aumento, sino prepararse

Si la inflación continúa bajando durante los próximos meses, el COLA de 2027 podría quedarse lejos del 4.7% que algunos esperaban e incluso podría ubicarse por debajo del 3.7%.

Por eso, los expertos recomiendan preparar las finanzas con un escenario conservador.

Una buena forma de hacerlo es calcular los gastos esenciales del mes y restar los ingresos garantizados, como el Seguro Social y cualquier pensión.

La diferencia muestra cuánto dinero falta cubrir y permite tomar decisiones antes de que llegue una emergencia.

Para muchos jubilados, la tranquilidad financiera no dependerá solamente del próximo aumento del Seguro Social, sino de tener un plan que funcione incluso si el COLA termina siendo menor de lo esperado.

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