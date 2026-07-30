Plan 401(k) de Trump: qué propone, quiénes podrían beneficiarse y quiénes quedarían fuera

Ahorrar para el retiro no es una opción sencilla para millones de trabajadores en Estados Unidos. De hecho, el propio presidente Donald Trump aseguró que alrededor de 56 millones de personas no cuentan con un plan de ahorro patrocinado por su empleador, una situación que dificulta la construcción de un patrimonio para la jubilación.



Ante ese panorama, el mandatario planteó una propuesta para ampliar el acceso a los planes de ahorro tipo 401(k). Aunque la iniciativa aún forma parte del debate público, especialistas consideran que, de concretarse, podría representar una alternativa para quienes hoy no tienen acceso a un esquema de retiro a través de su trabajo.

¿Qué es lo que propone el plan?

La iniciativa toma como modelo el Plan de Ahorro para el Retiro (TSP), el programa de ahorro utilizado por los empleados del gobierno federal de Estados Unidos.



La idea es ofrecer un sistema con comisiones más bajas y facilitar el acceso a fondos de inversión para que más trabajadores puedan ahorrar para su retiro sin enfrentar los altos costos que suelen tener algunos productos financieros.



Además, la propuesta ampliaría los beneficios contemplados en la Ley Secure 2.0, aprobada en 2022, que permite que el gobierno aporte una cantidad equivalente al 50% del ahorro realizado por trabajadores de bajos ingresos, con un límite de hasta $1,000 dólares al año, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Quiénes serían los principales beneficiarios?

Los trabajadores independientes o por cuenta propia.

Empleados de pequeñas empresas que no ofrecen un plan 401(k).

Personas con ingresos bajos o medios que buscan alternativas con menores comisiones para invertir su dinero.

Steve Maitland, editor de Maitland Wealth, considera que el principal atractivo del modelo es su sencillez y el bajo costo de administración, lo que podría facilitar que más personas comiencen a ahorrar para su retiro.



¿Quiénes podrían obtener menos ventajas?

Aunque la propuesta busca ampliar la cobertura del sistema de ahorro para el retiro, no todos los trabajadores tendrían el mismo beneficio.

De acuerdo con Maitland, quienes están cerca de jubilarse tendrían un impacto más limitado, ya que el tiempo para generar rendimientos mediante el interés compuesto es mucho menor que para alguien que comienza a ahorrar desde una edad temprana.



En otras palabras, mientras antes se inicie un plan de ahorro, mayores posibilidades existen de incrementar el patrimonio con el paso de los años.



¿Cómo podría afectar a bancos y casas de inversión?

La iniciativa también podría cambiar el panorama para algunas instituciones financieras.

Yehuda Tropper, director ejecutivo de Beca Life Settlements, considera que una alternativa respaldada por el gobierno, con menores comisiones y disponible para más trabajadores, podría reducir el número de personas que optan por cuentas individuales administradas por firmas privadas.



En ese escenario, las empresas financieras tendrían que competir ofreciendo menores costos y productos más atractivos para conservar a sus clientes.

¿Por qué es importante esta propuesta?

Uno de los principales problemas del sistema de retiro en Estados Unidos es que millones de personas no tienen acceso a un plan patrocinado por su empleador, lo que limita sus posibilidades de ahorrar de manera constante.

La propuesta busca reducir esa brecha y facilitar que más trabajadores puedan invertir para su jubilación mediante un esquema con costos más bajos y aportaciones que incentiven el ahorro.

Aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre su implementación, el proyecto vuelve a poner sobre la mesa un tema que preocupa a millones de familias: cómo construir un fondo suficiente para el retiro cuando no se cuenta con un plan de pensiones ofrecido por la empresa donde se trabaja.

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