Apple lanza ofertas de vuelta a clases con hasta 72% de descuento

El regreso a clases suele ser una de las mejores épocas del año para comprar productos Apple a un mejor precio, aunque la marca rara vez aplica descuentos importantes en sus dispositivos, diferentes tiendas ya ofrecen promociones que alcanzan hasta el 72% de descuento en equipos reacondicionados, además de rebajas en iPads, MacBooks, AirPods, Apple Watch y varios accesorios.



Si estás por renovar tu computadora, tablet o audífonos para el nuevo ciclo escolar, estas promociones pueden representar un ahorro importante, especialmente para estudiantes, profesores y quienes trabajan desde casa.

iPad y MacBook lideran las mejores ofertas

Entre las promociones más llamativas destaca el iPad de octava generación reacondicionado, que alcanza un 72% de descuento. Este modelo incorpora una pantalla Retina de 10.2 pulgadas y ofrece hasta 10 horas de autonomía, suficiente para tomar apuntes, investigar o realizar actividades escolares durante el día.

Otra opción atractiva es la MacBook Pro de 13 pulgadas (modelo 2020) reacondicionada, cuyo precio baja de $1,799 a $369.99 dólares, convirtiéndose en una de las rebajas más agresivas de la temporada para quienes buscan una laptop de Apple sin gastar una fortuna.

Para quienes prefieren un equipo más reciente, el iPad Air de 11 pulgadas también entra en promoción. Su precio pasa de $899 a $729 dólares e incluye pantalla Liquid Retina y funciones de Apple Intelligence orientadas a mejorar la productividad.

AirPods y Apple Watch también bajan de precio

Los audífonos inalámbricos siguen siendo de los dispositivos más buscados durante el regreso a clases y Apple también redujo sus precios.

Los AirPods 4 tienen un 23% de descuento e incorporan aislamiento de voz y detección de conversaciones para mejorar la calidad de las llamadas, incluso en lugares con mucho ruido. Además, ofrecen hasta cinco horas de reproducción con una sola carga.

Por su parte, los AirPods Pro 3 se venden por $199.99 dólares, cuando su precio habitual es de 249 dólares. Este modelo mantiene la cancelación activa de ruido, el audio espacial y una autonomía de hasta ocho horas.

El Apple Watch Series 11 también forma parte de las promociones con un 25% de descuento. El reloj inteligente integra un procesador más rápido, una pantalla con mayor resistencia a rayaduras y herramientas enfocadas en la salud, como monitoreo del sueño y alertas relacionadas con la presión arterial.

Accesorios para completar el equipo

Las ofertas no se limitan a computadoras y audífonos. También hay descuentos en varios accesorios que pueden ser útiles durante el ciclo escolar.

Entre ellos destacan el Apple Pencil de segunda generación reacondicionado, disponible por $66.89 dólares, ideal para tomar notas o realizar ilustraciones digitales desde un iPad compatible.

También aparece el Magic Keyboard, que transforma el iPad en una especie de computadora portátil gracias a su teclado completo y trackpad integrado.

Quienes necesiten mejorar su espacio de trabajo pueden encontrar el Magic Trackpad, el Magic Mouse, estaciones de carga inalámbrica para varios dispositivos y cables USB-C con precios reducidos.

AirTags para no perder la mochila

Otro de los dispositivos con descuento es el paquete de cuatro AirTags de segunda generación, cuyo precio baja de $99 a $89 dólares.

Estos localizadores permiten rastrear mochilas, llaves, maletas u otros objetos mediante la aplicación Buscar de Apple y pueden emitir una alerta sonora para facilitar su ubicación.

¿Dónde están disponibles las promociones?

Además de la tienda oficial de Apple, las promociones pueden encontrarse en comercios especializados y plataformas de comercio electrónico.

Entre las tiendas con descuentos destacan Amazon, con rebajas de hasta 58% en productos seleccionados; StackSocial, donde algunos equipos reacondicionados alcanzan descuentos de hasta 83%; Adorama, con promociones de hasta $500 dólares en determinados dispositivos; Newegg, con ofertas en equipos reacondicionados; y AT&T, que ofrece promociones para adquirir el iPhone 17 Pro mediante planes elegibles e intercambio de equipos.

¿Conviene comprar durante el regreso a clases?

Para muchos consumidores, esta temporada representa una de las pocas oportunidades del año para adquirir productos Apple con descuentos relevantes.

Los equipos reacondicionados certificados suelen ofrecer una alternativa para reducir significativamente el costo de compra, mientras que las promociones en dispositivos nuevos permiten acceder a modelos recientes con rebajas poco habituales.

Antes de realizar una compra, conviene comparar precios entre distintas tiendas, revisar la garantía de cada producto y confirmar si el descuento aplica únicamente por tiempo limitado o hasta agotar existencias.

Sigue leyendo: