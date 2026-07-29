Costos de artículos escolares aumentaron hasta un 8% este año en comparación con 2025

La temporada vacacional está por finalizar y, a medida que se acerca la vuelta al colegio, el promedio de las familias estadounidenses, en especial la de bajos ingresos, se tendrá que enfrentar a los inevitables precios más altos en artículos escolares en comparación con el año anterior, debido no solo a la alta inflación, sino también a la imposición de las nuevas tarifas arancelarias.

De acuerdo con una investigación desarrollada por The Century Foundation y Groundwork Collaborative, se calcula que para este año escolar 2026 los útiles escolares aumentaron un 8% y aproximadamente un 11% en almuerzo escolar, es decir, que las familias gastarán en promedio $4.000 dólares por estudiante.

En el análisis, los investigadores presentaron una lista de algunos de los materiales escolares más usados y alimentos básicos de lonchera con sus respectivos porcentajes de aumento este año.

Cuaderno de una sola materia: $4.92; tuvo un aumento del 23% entre 2025 y 2026.

Fichas de índice: $3.86 con un aumento del 22% este año.

Barras de pegamento: $7.68 aumentó 7.6%.

Lonchera: $18.91, un 27% más que en 2025.

Pan para sándwich: $4.36; aumentó un 22% este año.

Arándanos: $4.89, un 48% entre 2025 y 2026.

Zumo de manzana: $4.14 dólares, un aumento del 20%.

Galletas con forma de animales: $6.49 dólares tuvieron un aumento del 15.7%.

Según Lindsay Owens, directora ejecutiva de Groundwork Collaborative, el segundo evento de compras más importante del año después de Navidad para las familias estadounidenses es el de los útiles escolares.

En este sentido, la especialista señala que los aumentos de estos artículos se les atribuyen no solo al alto precio de la gasolina que se ha reflejado en los precios de los alimentos y la ropa, sino también a los aranceles que están afectando gravemente a estos productos. “La mayoría de los útiles escolares no se fabrican en Estados Unidos, sino que se importan”, comentó a CBS.

Y ante los elevados costos, se prevé que el 45% de los padres con hijos en edad escolar se endeudarán para cubrir estos gastos, destaca un análisis de Credit Karma, mientras que otra parte considera el recorte de presupuesto dentro del hogar para cubrir estos nuevos gastos. “No es de extrañar que los padres hagan todo lo posible para que sus hijos lleven lo esencial a la escuela, incluso si deben recortar otros gastos”, expresó Owens.

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