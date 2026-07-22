¿Cuáles son los estados con el mayor número de jóvenes en riesgo de desempleo?

Aunque el verano representa una de las temporadas de mayor contratación entre las generaciones más jóvenes, un análisis desarrollado recientemente por la empresa de finanzas personales WalletHub prevé que un mayor número de jóvenes este año está en riesgo de desempleo, sobre todo en entidades específicas del país donde la tasa de pobreza juvenil asciende.

De acuerdo con el informe, se calcula que un 13% de esta población ni estudia ni trabaja, lo que puede representar un problema para el futuro. “Los estados más afectados por este problema, así como altas tasas de pobreza juvenil, consumo generalizado de drogas y bajos resultados académicos, necesitan tomar conciencia e invertir más en la mejora de las condiciones de vida de los jóvenes. De lo contrario, el progreso económico y social futuro del estado estará en peligro”, destaca Chip Lupo, analista de WalletHub.

Para conocer cuáles son los estados que presentan esta problemática, los investigadores de WalletHub analizaron los 50 estados del país, determinando varios aspectos como el porcentaje de jóvenes desconectados, la tasa de participación de la fuerza laboral y la tasa de pobreza juvenil.

En este sentido, el documento detalla que los estados con los jóvenes más vulnerables son:

1. Luisiana

2. Arkansas

3. Oklahoma

4. Nuevo México

5. Virginia Occidental

6. Oregón

7. Nevada

8. Misisipi

9. Distrito de Columbia

10. Alabama

La investigación arrojó que Luisiana es el estado que lidera la lista principalmente porque el mayor porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años no asisten a la escuela, no trabajan y no tienen un título más allá de la secundaria.

“Esto representa el 16.6% de los jóvenes adultos del estado. Además, Luisiana tiene el séptimo mayor porcentaje de personas de entre 18 y 24 años sin diploma de secundaria, la segunda tasa de pobreza juvenil más alta y la tercera tasa de natalidad adolescente más alta del país”, añade Lupo.

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