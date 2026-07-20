Fuerza laboral en Estados Unidos podría reducirse un 1.3 % entre 2030 y 2040, según nuevo análisis

De acuerdo con datos analizados y publicados recientemente por Steven Ruggles, profesor de historia y estudios de población en la Universidad de Minnesota y creador de la Serie Integrada de Microdatos de Uso Público (IPUMS), una mayor crisis laboral se vislumbra para los próximos 10 a 15 años en Estados Unidos y no necesariamente se trata de la inteligencia artificial.

Si bien la IA ha generado gran temor entre los trabajadores, sobre todo del sector tecnológico, con las grandes olas de despidos de los últimos años, un estudio más profundo reveló que las nuevas tecnologías no serán el único problema, ya que prevé que entre el 2030 y 2040 el mercado laboral tenga una grave escasez de mano de obra.

El informe desarrollado por el destacado demógrafo Steven Ruggles se basó en datos recopilados por la Oficina del Censo de EE.UU. y proyecciones de crecimiento demográfico de la Oficina de Presupuesto del Congreso, donde se observa que la fuerza laboral prevé aumentar solo 9.1 millones de personas entre 2020 y 2030, para luego reducirse un 1.3 % entre 2030 y 2040, es decir, 2.7 millones de trabajadores menos en el mercado.

Según Ruggles, “algunas personas creen que la IA va a eliminar todos los empleos. “Pero, en relación con el tamaño de la economía, habrá muy poca gente buscando trabajo”, dijo. Para el profesor, durante ese periodo habrá una alta demanda de jóvenes trabajadores, provocando una gran escasez de empleados cualificados; esto, coincidiendo con las jubilaciones de los baby boomers, causará una “situación sin precedentes”.

No obstante, considera que esto podría ser una ventaja para aquellos que buscan salarios más altos y mejores condiciones laborales. “Esto probablemente se traducirá en salarios más altos para los jóvenes, sindicatos más fuertes y una menor desigualdad… Los empleos que probablemente no se mecanicen en las próximas décadas, como la fontanería o la electricidad, tendrán una demanda especialmente alta y serán muy caros”, expresó.

En cuanto a la IA, el experto señaló que podría ser un complemento para la economía, en este caso ayudando a las empresas a tener mayor productividad. “…Para las pocas personas que se incorporen al mercado laboral, habrá una excelente oportunidad económica. “Les irá muy bien”, dijo a CBS.

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