Actividad en el sector servicios de EE.UU. disminuyó en junio, pero la contratación se recupera

De acuerdo con datos publicados este lunes por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM), se registró un ligero descenso en su índice de gerentes de compras del sector no manufacturero de 54.5 en mayo a 54.0 en junio. Esto señala que las actividades en este sector disminuyeron durante el mes pasado a medida que la economía comienza a estabilizarse.

Según el informe, el impulso en el sector de servicios se dio los meses anteriores debido a la premura por realizar pedidos en medio del conflicto geopolítico en Oriente Medio; no obstante, ante el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, la demanda se ha desvanecido en las últimas semanas. Sin embargo, no está afectando la contratación y, en cambio, se observó un repunte, lo que puede indicar pronta estabilidad en el mercado laboral.

Aunque ISM registró una mejora en el sector de servicios, la cual representa más de dos tercios de la actividad económica del país, también señaló en el análisis que los plazos de entrega siguen siendo con retrasos.

El indicador de entregas de proveedores de la encuesta del Instituto de Gestión de Suministros disminuyó de los 55.2 en mayo a los 54.4 de junio; esto indica entregas más lentas. Sin embargo, el análisis destaca que, si bien los plazos más largos de entrega en algunos casos suelen asociarse a una recuperación y fortalecimiento económico, en este caso podría no estar reflejando la alta demanda debido a las dificultades en las cadenas de suministro.

Por otro lado, en la encuesta también se conoció que el índice de empleo en el sector servicios aumentó de 47,9 en mayo a 51,2 en junio; los economistas entrevistados mencionaron que el mercado laboral podría mantenerse en los próximos meses en una tendencia de bajas contrataciones y pocos despidos.

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