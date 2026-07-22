Deudas de préstamos estudiantiles en EE.UU. alcanzan máximo histórico

Según reportes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, entre enero y marzo de este año, la deuda en general para los hogares estadounidenses habría alcanzado una cifra histórica de $18,8 billones de dólares, en los que se suman costos de hipotecas más altos, impagos en tarjetas de crédito, además de moras en préstamos de automóviles y estudiantiles.

Y si bien la deuda de préstamos estudiantiles, según el informe de la FED, indicaba que habría disminuido ligeramente $1,66 billones de dólares, datos recientes de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes reportaron que los impagos han aumentado $4.2 millones de dólares en los últimos meses, alcanzando la cifra histórica de $9.52 millones de dólares, lo que podría poner en apuros a muchos prestatarios.

Al respecto, Stacey MacPhetres, directora sénior de financiación educativa de Bright Horizons, comentó que “el impago de un préstamo estudiantil federal puede conllevar el embargo de salario, el embargo de la devolución de impuestos y tener un impacto negativo en el historial crediticio durante los próximos años”, dijo.

Aunque durante la pandemia por el Covid-19 el gobierno decidió suspender los pagos de estos préstamos para evitar que entraran en mora, expertos advierten que, quienes no actúen para pagarlos, las consecuencias de la deuda los perseguirán por años.

En este caso, MacPhetres recomienda en primer lugar no ignorar los avisos sobre los préstamos estudiantiles, ya sea por parte de las agencias de cobro o el Departamento de Educación; en segundo lugar, puede establecer un plan de pago dependiendo de las opciones que se presenten.

Ahora bien, de haber un incumplimiento absoluto, Tommy Lee, director sénior de la empresa de calificación crediticia FICO, señala que puede afectar el historial crediticio bajando la calificación. “El historial de pagos es el factor más importante en una puntuación FICO, así que para cualquiera que tenga pagos atrasados de préstamos estudiantiles, eso es lo primero que debe solucionar”, destacó.

Finalmente, MacPhetres añadió que “la administración también ha ofrecido a los prestatarios en período de pago una reducción del 1% en la tasa de interés para los pagos mediante débito directo, con la esperanza de incentivarlos a iniciar el proceso de reembolso y con un débito automático que garantizará el pago puntual”, dijo.

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