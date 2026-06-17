¿Cuáles son los estados en EE.UU. con el mayor índice de morosidad en el pago de deudas?

Durante el primer trimestre de este año, los hogares estadounidenses registraron un máximo histórico de deuda, alcanzando los $18,8 billones de dólares en medio de una fuerte presión económica con precios más altos de alimentos y gasolina, aunado a una elevada inflación del 4.2%.

Según reportes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, se detalla que las deudas acumuladas entre enero y marzo son mayormente en hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y de automóviles, los cuales siguen pesando sobre los bolsillos de los consumidores estadounidenses.

Es por esa razón que recientemente, la empresa de finanzas personales WalletHub evaluó cuáles eran los estados donde sus habitantes tienen mayor morosidad en sus deudas y donde corren riesgos de perjudicar su historial crediticio.

Para Chip Lupo, editor de WalletHub, “el impago de deudas puede acarrear cargos, un deterioro de la calificación crediticia, un aumento de los tipos de interés y otras consecuencias negativas. Por eso es importante ponerse al día cuanto antes”, señala.

El informe de WalletHub analiza a sus propios usuarios en los 50 estados del país, considerando varias características como el porcentaje de líneas de crédito individuales y el porcentaje del saldo total de préstamos de los residentes con pagos atrasados.

“Para muchos tipos de deuda, se dispone de al menos 30 días después de la fecha de vencimiento para realizar el pago antes de que el prestamista lo notifique oficialmente a las agencias de crédito como ´atrasado´. Muchos prestamistas también ofrecen programas de ayuda que permiten suspender temporalmente los pagos debido a dificultades financieras”, añade Lupo.

Los 10 estados en EE.UU. con el mayor índice de morosidad:

1. Mississippi

2. Luisiana

3. Arkansas

4. Virginia Occidental

5. Alabama

6. Carolina del Sur

7. Delaware

8. Carolina del Norte

9. Tennessee

10. Texas

Según el análisis, Mississippi se posiciona en el primer lugar de la lista, al tener una tasa de préstamos en línea en mora desde el primer trimestre de este año en el 13.8%, el porcentaje más elevado.

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