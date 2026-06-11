El poder de verse reflejado: cómo los educadores latinos ayudan a los estudiantes a imaginar su futuro

A medida que la temporada de graduaciones se desarrolla en todo California, miles de estudiantes se preparan para dar el siguiente paso hacia la universidad, el mundo laboral y la vida adulta. Para muchos estudiantes latinos, ese camino no comenzó con una carta de aceptación universitaria o con un programa de preparación profesional. Comenzó mucho antes, cuando un educador les ayudó a reconocer su propio potencial.

Las investigaciones han demostrado que los estudiantes se benefician cuando se ven reflejados en el aula. Pero el impacto de los educadores y líderes escolares latinos va más allá de la representación. Estos educadores suelen aportar un profundo conocimiento de las comunidades a las que sirven, ayudando a que los estudiantes se sientan vistos, apoyados y motivados a alcanzar metas que quizá nunca imaginaron posibles para sí mismos.

En New Designs Charter University Park High School, en Los Ángeles, esta filosofía forma parte integral de la cultura escolar. Más del 85 % de los estudiantes son latinos, y los educadores trabajan de manera intencional para crear un entorno donde los jóvenes se sientan conectados con su escuela, su cultura y su futuro.

El director Stephen Gyesaw describe el enfoque de la escuela de manera sencilla: “Los estudiantes tienen éxito cuando son vistos, conocidos, respetados y estimulados por educadores que entienden su realidad, honran su cultura y creen profundamente en su futuro”.

Esa convicción produce resultados extraordinarios, y los padres pueden ver esos resultados reflejados en el éxito de sus hijos.

“Los maestros se preocupaban por mi hijo. Lo entendían a él y entendían a nuestra comunidad. Lo animaban, lo apoyaban y siempre esperaban que diera lo mejor de sí mismo. Como madre, eso significa mucho para mí”, dijo Donna Fernández, cuyo hijo Jeremy se gradúa esta semana.

Jeremy fue aceptado en varias universidades, entre ellas UCLA, UC Berkeley, USC, UC Irvine y UC Riverside, y planea estudiar Derecho.

Este año, New Designs Charter alcanzó una tasa de graduación del 96 %. El 82 % de los estudiantes de último año fueron aceptados en universidades de cuatro años. Quizá aún más impresionante es que el 97 % de los graduados son los primeros en sus familias en cursar estudios universitarios.

Para muchos estudiantes, la confianza crece cuando ven a otros como ellos alcanzar el éxito.

Los estudiantes de New Designs ven a sus compañeros ser aceptados en universidades como UCLA, UC Berkeley, UC Irvine y USC. Los estudiantes más jóvenes observan esos logros y comienzan a imaginar un futuro similar para ellos mismos. El éxito se convierte en algo tangible.

Los docentes también ayudan a los estudiantes a desarrollar la confianza al conectar el aprendizaje con oportunidades del mundo real. Gracias a una alianza con Los Angeles Trade-Technical College, los estudiantes pueden obtener créditos universitarios mientras aún cursan la preparatoria. Este año, 21 estudiantes completaron un programa de certificación en el área de la salud y se graduaron con una credencial postsecundaria en sus manos.

Las trayectorias profesionales de la escuela en salud, ingeniería, finanzas y derecho exponen a los estudiantes a profesiones que de otra manera quizá nunca considerarían.

Igualmente importante es cómo los educadores ayudan a los estudiantes a enfrentar los desafíos que existen fuera del aula.

Muchos estudiantes provienen de familias trabajadoras. Algunos están aprendiendo inglés. Otros combinan responsabilidades familiares con metas académicas ambiciosas. Los educadores que comprenden esas experiencias suelen estar mejor preparados para brindar apoyo, orientación y motivación cuando los estudiantes más lo necesitan.

El profesor de español Rigoberto Portillo conoce muchos de esos desafíos de primera mano. Llegó a Estados Unidos a los 14 años sin hablar inglés. Hoy, los estudiantes le preguntan con frecuencia cuánto tiempo le tomó aprender el idioma y tener éxito en la escuela.

“Me veo reflejado en ellos”, dijo Portillo. “Me dicen: ‘Quiero ser como usted. Quiero aprender inglés y llegar a donde usted ha llegado’”.

Para los estudiantes que quizás sean los primeros de sus familias en navegar el sistema educativo estadounidense, ver a alguien que comparte experiencias similares puede ser transformador. Les recuerda que sus orígenes no son un obstáculo para el éxito, sino que forman parte de su fortaleza.

Ese es el poder de verse reflejado.

No se trata simplemente de compartir un idioma, una cultura o un origen común. Se trata de ayudar a los jóvenes a creer que tienen un lugar en las aulas universitarias, en las carreras profesionales y en los puestos de liderazgo. Se trata de crear escuelas donde se les fomente la confianza necesaria para perseguir oportunidades que generaciones anteriores quizá nunca tuvieron.

Mientras California celebra a los graduados de este año, también debemos celebrar a los educadores cuya orientación, mentoría y confianza en sus estudiantes hicieron posibles esos logros.

Cuando los estudiantes pueden verse reflejados en las personas que dirigen sus escuelas, les resulta más fácil imaginar un futuro lleno de posibilidades.

(*) Myrna Castrejón es la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de escuelas chárter de California (CCSA).