Escuelas comunitarias chárter son como ‘una familia’ para padres y alumnos

Todas las mañanas, Elvia Rodríguez se despierta a las 5:00 a. m., prepara el desayuno y alista a su hijo Alexis para la escuela antes de dirigirse a su trabajo en una fábrica de mezclilla cerca de su hogar.

Desde la distribución de alimentos hasta eventos comunitarios a gran escala como una celebración festiva anual en la que las familias reciben comidas, ropa y artículos esenciales, PLN garantiza que la comunidad estudiantil tenga acceso a apoyo significativo y tangible.

Como muchos padres, ella quiere lo mejor para su hijo. Pero, durante mucho tiempo, alzar la voz en la escuela no le resultaba fácil. Eso cambió en la escuela chárter Para Los Niños, ubicada en el centro de Los Ángeles.

Cuando se le pide a Elvia que describa la escuela, no duda en decir que es como una familia.

En Para Los Niños (PLN), una red de escuelas públicas chárter sin fines de lucro, arraigada en el modelo de escuela comunitaria, las familias no solo son bienvenidas, sino que también son empoderadas.

Para esta madre latina, eso significó descubrir su voz y alzarla sin miedo.

PLN atiende a estudiantes y familias en una de las zonas históricamente más desatendidas de Los Ángeles. Fundada en Skid Row, la organización apoya actualmente a más de 10,000 niños, jóvenes y familias cada año a través de una red de escuelas y servicios integrados diseñados para romper el ciclo de la pobreza.

“Las escuelas públicas chárter han sido pioneras como escuelas comunitarias durante décadas”, afirmó Myrna Castrejón, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Escuelas Chárter de California (CCSA). “Estas escuelas demuestran que no es necesario elegir entre la equidad y la excelencia: cuando se combina una sólida formación académica con un apoyo significativo a los estudiantes y las familias, se pueden lograr ambas cosas. En un momento en el que el Estado está apostando aún más por este modelo, es fundamental que potenciemos lo que funciona y facilitemos su replicación”.

En la escuela primaria de PLN y en la secundaria chárter, ese apoyo se manifiesta a diario.

Casi todos los miembros del personal hablan español, lo cual refleja la diversidad de las familias a las que atienden. Las reuniones, los talleres y las comunicaciones escolares son accesibles e inclusivos, lo que garantiza que los padres puedan involucrarse plenamente en la educación de sus hijos, como es el caso de Elvia.

El personal escolar afirma que los padres suelen empezar defendiendo los intereses de sus propios hijos y, con el tiempo, se convierten en líderes y voces influyentes en sus comunidades. Esta transformación se hizo realidad para Elvia cuando su hijo Alexis empezó a tener dificultades sociales y emocionales en la escuela secundaria.

Antes, probablemente se habría quedado callada, sin saber cómo pedir ayuda ni a quién acudir. Pero en la escuela secundaria PLN Charter, se sintió lo suficientemente apoyada como para hablar.

Con la orientación del personal escolar, Elvia se puso en contacto con los profesores e identificó los recursos que su hijo necesitaba. Hoy, Alexis recibe apoyo individualizado de un terapeuta, lo que le ayuda a tener éxito tanto dentro como fuera de la escuela.

Crédito: Para los Niños, escuela chárter. | Cortesía

Mucho antes de que el término “escuelas comunitarias” se generalizara, las escuelas públicas chárter de California ya ofrecían servicios integrales a los estudiantes y sus familias, combinando el rigor académico con apoyo continuo.

De hecho, casi el 80 % de las escuelas públicas chárter que reciben financiación estatal, como escuelas comunitarias, llevan 10 años o más en funcionamiento, y casi el 60 % llevan 15 años o más, lo que demuestra un éxito sostenido a lo largo de múltiples ciclos de renovación de la autorización chárter.

Las investigaciones demuestran que las escuelas comunitarias pueden reducir el absentismo en un promedio del 30 % y disminuir las tasas de suspensión en un 15 % según el Learning Policy Institute, que realiza estudios independientes para mejorar la política y la práctica educativa.

Ahora, como parte de una subvención federal del Departamento de Educación de los Estados Unidos, CCSA analizará las escuelas públicas comunitarias chárter de alto rendimiento y de larga trayectoria.

En el primer año de “Escuelas comunitarias en acción”, CCSA destaca cinco escuelas públicas chárter que lideran esta labor; entre ellas se encuentran Para Los Niños, la academia de KIPP y Stella Middle Academy, ubicadas en Los Ángeles.

Para Los Niños es el único proveedor de servicios de salud mental infantil en Skid Row, que combina la educación con servicios de bienestar, desarrollo laboral y apoyo familiar, y aborda problemas como la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria.

En California, 189 escuelas públicas chárter han recibido financiación a través del Programa de asociación de escuelas comunitarias de California entre los cursos escolares 2022-23 y 2025-26, lo que ha permitido apoyar su planificación.

Crédito: Para los Niños, escuela chárter. | Cortesía

En conjunto, estas escuelas atienden a más de 69,000 estudiantes, incluyendo un número desproporcionadamente alto de estudiantes de bajos ingresos y estudiantes aprendices de inglés.

A diferencia de las escuelas públicas tradicionales, las escuelas públicas chárter deben demostrar periódicamente resultados académicos sólidos para seguir operando. A cambio, se les concede flexibilidad para diseñar programas que respondan a las necesidades específicas de sus estudiantes y de sus comunidades.

El modelo de escuela comunitaria se ha convertido en una estrategia eficaz en este marco, ya que combina los objetivos académicos con medidas de apoyo integradas y una profunda implicación de las familias.

En todo California, las escuelas públicas autónomas como Para Los Niños demuestran lo que es posible cuando las escuelas invierten no solo en los estudiantes, sino también en las familias. Reconocen que el idioma nunca debe ser una barrera para las oportunidades. Que los padres son socios esenciales en la educación.

Y que cuando las familias reciben las herramientas, la confianza y el espacio para liderar, comunidades enteras se fortalecen.

“Las escuelas públicas chárter con horario flexible ofrecen programas de aprendizaje personalizados con horarios innovadores diseñados para adaptarse a las necesidades de los estudiantes, como la enseñanza híbrida — donde los estudiantes asisten a clases presenciales de dos a cuatro días por semana —, así como opciones de estudio independiente y educación en el hogar”, afirmó Castrejón. “Ofrecen una segunda oportunidad fundamental a muchos jóvenes, entre ellos adolescentes embarazadas, alumnos que han abandonado los estudios, jóvenes reclusos, estudiantes sin hogar y en acogida, y estudiantes con problemas de salud. Estas escuelas no deberían ser objeto de exclusión”.

Para más información visite https://info.ccsa.org/es/charterpublicschools2024

