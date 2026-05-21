De KIPP a Stanford: qué significa realmente ‘estar preparado para la universidad’

Cuando Carol, antigua alumna de KIPP SoCal Public Schools, reflexiona sobre su vida y su trayectoria educativa, habla de la implementación del aprendizaje y de su capacidad para ayudar a otras personas como ella.

“Un tema recurrente que he observado a lo largo de mi vida es la difusión del conocimiento; lo he visto en mi abuelo, en mi educación y también en el baile folclórico, en la transmisión de historias que hacemos”, dice Carol, quien prefirió no compartir su apellido.

Lo pudo ver en su abuelo, quien trabajó en el campo al migrar a los Estados Unidos, en su madre, quien fue profesora adjunta, y en su abuela, una orgullosa vendedora ambulante de tamales en las calles del este de Los Ángeles, historias y ejemplos que la han inspirado.

Cada vez que Carol sale a la pista de baile agitando en el aire su colorido traje folclórico tradicional, no solo transmite su cultura sino también su propia historia de resiliencia.

“Crecí en una de las zonas más pobres del este de Los Ángeles; recuerdo perfectamente que no podía jugar en el jardín de mi casa porque cada pocas semanas había tiroteos y miembros de pandillas se reunían frente a nuestra casa”, recuerda la joven.

Aunque ahora es una gran bailarina del baile folclórico, dice que por muchos años pensó que bailar y la posibilidad de ir al colegio eran inalcanzables. Eso fue antes de que entrara a la primaria en la KIPP Raíces Academy y a la secundaria en la KIPP LA Prep, ambas escuelas situadas en el este de Los Ángeles, la misma comunidad que la vio crecer.

KIPP SoCal Public Schools es una organización sin fines de lucro que gestiona 20 colegios públicos de alto rendimiento en el sur de California, a los que acuden más de 10,000 alumnos de preescolar al octavo grado. Como parte de la red nacional KIPP, se centran en una enseñanza académica rigurosa, el apoyo socioemocional y la preparación de los alumnos para la universidad y el mundo laboral, y cuentan con un alto porcentaje de alumnos que se identifican como latinos o afroamericanos.

Carol se formó en las escuelas chárter KIPP. Crédito: Kipp SoCal

El baile folclórico es una de las pasiones de Carol. Crédito: Kipp SoCal

“Recuerdo haber visto a los bailarines de folclórico y pensar: ‘Quiero hacer eso’, pero o no había tiempo, o no teníamos dinero para hacerlo”, relata Carol. “Fue hasta la secundaria cuando decidí canalizar toda esa energía hacia actividades creativas. KIPP fue donde se me brindó apoyo y estabilidad para aprender a bailar y poder ir a la universidad”.

Todo comienza en las escuelas primarias de KIPP, que se caracterizan por un riguroso nivel académico y altas expectativas, donde la cultura universitaria se inculca desde muy temprano, con aulas que llevan el nombre de universidades para mostrar a los alumnos lo que pueden llegar a conseguir desde el primer día.

Esto continúa en las escuelas secundarias de KIPP con oportunidades de enriquecimiento que fomentan la identidad y el liderazgo, como el club de baile folclórico, donde Carol descubrió el orgullo por su cultura y encontró una poderosa vía de expresión creativa para su energía. Algo que realmente necesitaba después de la muerte de su abuelo, quien era como su padre.

“Tras la muerte de mi abuelo, no sentía más que una enorme pena y un dolor insoportable, pero con el paso de los años aprendí a recomponerme gracias al instituto”, dice Carol. “Y una de las formas de hacerlo fue a través del baile. Canalicé todo ese dolor y toda esa tristeza en crear algo, y le rogaba a Dios que eso me llevara a una vida mejor, a un futuro mejor”.

La joven está orgullosa de sus raíces latinas. Crédito: Kipp SoCal

La joven es originaria del Este de Los Ángeles. Crédito: Kipp SoCal

En aquel momento, dice que no entendía todo lo que implicaba ir a la universidad. Nadie de su familia más cercana había ido. Pero sus profesores le hicieron ver que era algo normal, previsible y posible: desde su primer día de colegio le inculcaron la idea de prepararse para la universidad.

La preparación para la universidad no es algo de lo que se hable solo en el último año de secundaria. Es una inversión a largo plazo en habilidades académicas, confianza y sentido de pertenencia. Cuando Carol presentó su solicitud de ingreso a la universidad, no estaba empezando desde cero. Contaba con años de preparación a sus espaldas. Al ser admitida en la Universidad de Stanford, lo describió como una puerta que se abría, una puerta por la que estaba lista para cruzar.

“¡Qué bonito es poder aprender aquí! Me siento realizada, feliz y estoy creciendo”, afirma Carol.

Pero entrar es solo una parte de la historia. De acuerdo con KIPP SoCal, ese apoyo a largo plazo continúa a través de KIPP Forward, el programa de orientación universitaria y profesional que acompaña a los estudiantes desde la secundaria hasta la universidad y al inicio de sus carreras.

A través de KIPP Forward, los estudiantes reciben orientación para la elección de instituciones, asesoramiento universitario personalizado, ayuda práctica para solicitar ayudas económicas y asesoramiento continuo una vez matriculados en la universidad. También tienen acceso a programas de orientación profesional y a una sólida red de antiguos alumnos que les permite mantener las oportunidades a su alcance.

Para los estudiantes de primera generación, este apoyo puede marcar la diferencia entre la posibilidad y la perseverancia. Aunque casi 4 de cada 10 estudiantes universitarios son de primera generación, demasiados se ven obligados a recorrer ese camino por su cuenta. Incluso cuando están preparados académicamente, los estudiantes de primera generación tienen casi el doble de probabilidades de abandonar la universidad sin obtener un título que sus compañeros.

KIPP Forward se asegura de que los estudiantes no tengan que cargar con ese peso por sí solos.

Hoy en día, Carol estudia neurociencia y adicciones, escribe, está aprendiendo náhuatl y dirige un programa de orientación universitaria para estudiantes de primera generación y de bajos ingresos. Está prosperando tanto académicamente como personalmente sin dejar de llevar consigo sus raíces del este de Los Ángeles.

“Creo que es maravilloso poder animar a los demás y continuar este ciclo de devolver lo que una vez me dieron”, asegura Carol. “Estoy transmitiendo los conocimientos que he adquirido en el este de Los Ángeles; KIPP y Stanford son lugares donde puedo desarrollarme académicamente”.

Para más información sobre KIPP SoCal visite https://www.kippsocal.org/about/index