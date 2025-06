Siete alumnos del sur de LA se gradúan de H.S. con títulos de colegio comunitario 

Desde que entró a la preparatoria en el noveno grado, Angelina Díaz sabía que tenía que sacrificar mucho de su tiempo si es que quería graduarse con tres títulos Asociados a nivel colegio al mismo tiempo que obtenía su título de High School.

No obstante, Díaz estaba dispuesta a hacerlo.

Así que, la joven, hija de padres migrantes, durante cuatro años se negó ir a fiestas y eventos con amigos y familiares para dedicarse de lleno a sus estudios; además, muy a menudo se despertaba a las tres de la mañana para estudiar algunas de sus asignaturas más difíciles, incluyendo precálculo.

Pero hoy, a unos días de su graduación, Díaz subraya que no cambiaría en nada todo el tiempo que invirtió en sus estudios y con una sonrisa, simplemente dice que lo logró. Mañana viernes recibirá su título de H.S. y tres más a nivel colegio.

Angelina Díaz se graduó con tres títulos Asociados y su título de la preparatoria. Crédito: Stella High Charter Academy | Cortesía

“Trabajé muchísimo para obtener un título Asociado durante la preparatoria y agradezco el apoyo de mis amigos, familiares, consejeros y maestros que me ayudaron a tener éxito”, dijo Díaz que vive en el sur de LA. “Este otoño iré a UCLA y luego a la facultad de medicina. Me siento preparada y lista para seguir enfrentando grandes desafíos y hacer realidad mi sueño de ser doctora”.

Este año, siete estudiantes, incluyendo Díaz, se graduarán con diplomas de la preparatoria y títulos de Asociado de Los Angeles Southwest College; y por si fuera poco, obtendrán la Certificación del Currículo de Transferencia de Educación General Intersegmental (IGETC) en la preparatoria Stella High Charter Academy (SHCA) localizada en el sur de Los Ángeles.

El programa de Inscripción Dual, que es gratuito, brinda a los estudiantes la oportunidad de graduarse de Stella High con un título de colegio (AA) y/o un certificado de carrera de la escuela secundaria con créditos de nivel de tercer año de universidad.

SHCA, una de las 9 escuelas públicas chárter gratuitas de la red Bright Star Schools, se encuentra entre el 11% de las mejores escuelas preparatorias del país, según U.S. News and World Report.

Tyler Santos Mencos quiere convertirse en veterinario. Crédito: Stella High Charter Academy | Cortesía

De acuerdo con Bright Star Schools, sus nueve escuelas autónomas, públicas y gratuitas están en tres comunidades de Los Ángeles (South Los Angeles, Koreatown y San Fernando Valley) y sirven a más de 3600 estudiantes, mismos que experimentan un nivel académico riguroso, apoyo socioemocional y ricas oportunidades de vida más allá del aula, desde el jardín de infantes de transición hasta el 12.º grado.

Los siete estudiantes que se gradúan son:

Zuleimy Cabrera con 2 títulos de grado Asociado asistirá UC Berkeley; Angelina Díaz con 3 títulos de grado Asociado asistirá UCLA; Alexandra Espinoza Dzul asistirá UC San Diego; Brianna Romero asistirá UCLA Keily; Rosa asistirá Cal Poly San Luis Obispo; Julio Tobar asistirá UC Davis y Tyler Santos asistirá UC Berkeley.

“Uno de los miedos que tiene la gente es que, si tomas cursos de inscripción dual, básicamente no tendrás una vida, estarás estudiando y leyendo, pero una vez que te metes en ello y realmente lo haces, te das cuenta de que esto es factible y solo tienes que ser responsable al respecto”, dijo Tyler Santos.

Desde que Santos era niño sus padres a menudo le enseñaban documentales de animales y ahora su meta a largo plazo es ser veterinario. Él siempre quiso asistir a la universidad, así que cuando escuchó de la inscripción dual, le gustó la idea.

Durante su tiempo con SHCA, el joven tuvo la oportunidad de ser voluntario en el Acuario Cabrillo Marine en San Pedro donde le daba de comer a medusas, caballitos de mar, esponjas y erizos.

Una de las grandes lecciones que Santos aprendió durante su tiempo fue pedir ayuda de sus compañeros en la escuela.

“Si no fuera por ellos, si no estuviera dispuesto a recibir ayuda, si intentara hacerlo solo, sentiría que habría sido mucho más difícil”, dijo Santos. “Siento que me abrió las puertas a hacer trabajo en grupo, a mis grupos de estudio, cosas así, porque antes no me gustaba abrirme a nadie”.

Eric Salazar, coordinador del programa de Inscripción Dual, dijo que cuando empezó con el trabajo hace dos año y medio solo 50 estudiantes formaron parte del programa, pero este año 120 estudiantes de los grados 9-12 estaban inscritos.

“A muchos niños les gusta desafiarse a sí mismos y se sienten orgullosos después de terminar una clase universitaria. Es por eso que cuando completan sus créditos y transcripciones universitarias, realmente sienten un sentimiento de orgullo”, dijo Salazar.

El coordinador subraya que él también está constantemente aprendiendo debido a que se tiene que actualizar con cambios de reglas del sistema de educación superior.

Diaz dijo que la experiencia ha sido inolvidable y en el futuro le gustaría ser pediatra, no tan solo porque valora a los jóvenes, sino también para honrar a su madre que siempre quiso tener una carrera médica pero no tuvo la oportunidad.

“Realmente me inspiró su historia de no haber podido lograr su meta, así que lo voy a hacer yo por ella, ya que ella no pudo”, dijo Díaz.