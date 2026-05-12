Comisionado de la FDA renuncia debido a presuntos desacuerdos con la administración Trump

A raíz de algunos roses surgidos con la administración Trump, Marty Makary renunció como comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

En marzo de 2025, el cirujano británico-estadounidense fue confirmado para dirigir la FDA, es decir como responsable de supervisar y regular medicamentos, vacunas y tabaco, entre otras cosas.

Hasta ese momento, además de ser criticó de la manera sobre cómo la administración Biden respondió a la pandemia de COVID-19, destacaba por defender al movimiento “Make America Healthy Again”.

Sin embargo, al integrarse al gobierno en turno, durante cerca de 13 meses enfrentó una constante tensión que lo orilló a dar un paso al costado de la FDA.

A mediados del año pasado, Robert Francis Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), le pidió revisar la mifepristona para examinar su seguridad y eficacia como fármaco abortivo, lo cual no pudo hacer durante un semestre, situación que generó un enorme malestar entre algunos republicanos de alto rango.

De acuerdo con el periódico The Wall Street Journal, la renuncia de Makary se produjo ante la presunta presión del presidente Donald Trump para que autorizara la venta de cigarrillos electrónicos con sabor a frutas, lo cual se negaba a hacer.

No obstante, ese fue uno de varios conflictos a los cuales se enfrentó y que fueron minando su relación con el mandatario de la nación.

Durante cerca de 13 meses, Marty Makary se desempeñó comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos. (Crédito: Alex Brandon / AP)

La cadena de televisión CBS News y otros medios informativos coincidían al citar a varias personas cercanas al gobierno, bajo condición de mantener en resguardo su identidad, señalando que Trump ya había autorizado un plan para despedir a Marty Makary.

Al enterarse de ello, el médico originario de Liverpool llegó a la conclusión que le resultaba más decoroso ser él quien renunciara a su cargo en la administración federal.

En una declaración inicial ofrecida ante un grupo de periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca, Trump definió a Makary como “un gran tipo” a quien consideraba parte de su grupo de amigos.

“Marty es un tipo estupendo, pero va a seguir adelante y va a tener una buena vida. Ya saben, es un gran médico. Y estaba pasando por algunas dificultades, pero va a seguir adelante y le irá bien”, indicó.

Como parte de la restructuración llevada a cabo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), previo a la renuncia de Makary, Vinay Prasad, jefe de vacunas, también determinó hacerse a un lado.

La baja del especialista británico era tan esperada que Trump anunció a Kyle Diamantas, subcomisionado de alimentación, como responsable interino de la FDA.

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