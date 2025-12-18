Dan Bongino presenta su renuncia anticipada como subdirector del FBI

Después de ocho meses de haber sido elegido por el presidente Donald Trump para fungir como subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Dan Bongino anunció que el mes entrante dejará de ocupar dicho cargo.

Desgastado por la mala relación entablada con su jefa, la fiscal general Pam Bondi, el neoyorquino de 51 años anunció que prefiere concentrarse en asuntos personales y no investigar más sobre asuntos relacionados con la seguridad del país.

Hace años, Bongino se desempeñó como agente del Servicio Secreto e incluso llegó a proteger al expresidente Barack Obama.

Sin embargo, después incursionó en la producción de un podcast donde apoyó abiertamente las aspiraciones políticas de Donald Trump y ello le significó ser elegido para fungir como subdirector del FBI, puesto que generalmente se le otorgaba a un agente de carrera, lo cual desde ahí comenzó a resultarles incómodo a sus subordinados.

Después, sus puntos de vista comenzaron a chocar con los de Pam Bondi al grado que durante una reunión sostenida con Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, Bongino insinuó que no podría ocupar el puesto mientras tuviera como jefa a la abogada de Tampa.

Desde que asumió el cargo como subdirector del FBI, Dan Bongino fue objeto de criticas muchas de ellas surgidas desde el interior de la agencia federal. (Crédito: Gail Burton / AP).

Dichos comentarios llegaron a oídos de Donald Trump quien, en un encuentro con la prensa celebrado en la Base Conjunta Andrews, prácticamente definió la suerte del subdirector del FBI.

“Oh, Dan, Dan hizo un gran trabajo. Creo que quiere volver a su programa”, señaló el jefe de la nación.

Horas después, Dan Bongino recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para anunciar lo que ese momento ya era un secreto a voces.

“Dejaré mi puesto en el FBI en enero. Quiero agradecer al presidente Trump, a la fiscal general Bondi y al director Patel por la oportunidad de servir con un propósito. Y lo más importante, quiero agradecerles a ustedes, compatriotas estadounidenses, por el privilegio de servirles. Que Dios bendiga a Estados Unidos y a todos los que la defienden”, escribió.

Durante su breve periodo en el FBI, Bongino logró que se despejará la interrogante sobre quién estuvo detrás de la colocación de un par de bombas caseras colocadas cerca de las sedes de los partidos republicano y demócrata la víspera del 6 de enero de 2021.

