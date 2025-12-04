FBI arresta al sospechoso de colocar bombas caseras cerca del DNC y del RNC, en 2021

Luego de una investigación iniciada desde hace casi cinco años, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron al presunto responsable de haber colocado bombas caseras cerca de las oficinas de los comités nacionales Demócrata y Republicano, la noche anterior al ataque que sufrió el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Dichos dispositivos explosivos fueron desactivados por la policía poco después de ser descubiertos y eso evitó que causaran destrozos o víctimas.

Durante años, imágenes captadas por una cámara de video sólo mostraban la figura de una persona vistiendo una sudadera con capucha y una máscara facial moviéndose entre las sombras.

Por ello, el FBI invitó a la ciudadanía a ofrecer información para capturar a quien intentó desestabilizar a las instituciones partidistas en un momento político delicado, pues Donald Trump no deseaba reconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

A manera de incentivo, primero se ofreció una recompensa de $100,000 dólares, la cual después se elevó a $500,000 dólares, para quien ofreciera información fidedigna sobre el delincuente buscado.

Luego de años de espera, en enero de este año se dio a conocer que el sospechoso medía cerca de 1.70 m y, a partir de ahí, su búsqueda se volvió más ardua.

El FBI había ofrecido hasta $500,000 a quien ofreciera informes para capturar al responsable de colocar bombas caseras en enero de 2021. (Crédito: Charlie Neibergall / AP)

Hasta antes del arresto del presunto sospechoso, los investigadores del FBI habían realizado más de 1,000 entrevistas y analizado todos videos de cámaras de seguridad cercanas apuntando hacia los edificios donde se colocaron las bombas caseras, sin que esto determinará la identidad de la persona buscada.

Aunque al regresar a la Casa Blanca para gobernar al país por segunda ocasión, el presidente Donald Trump indultó a las personas que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021, incluidas entre ellas a quienes atacaron a los agentes del orden, su benevolencia no incluyó al responsable de colocar dispositivos explosivos en los sitios mencionados.

A decir verdad, uno de los objetivos del mandatario consistía en dar con el responsable para aclarar si existían más involucrados en la operación para dañar al país.

Por el momento, no existen datos concretos sobre quién es la persona detenida, pero se espera una conferencia donde se ofrecerán todos los pormenores.

