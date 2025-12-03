Director del FBI es investigado por el presunto indebido uso de un avión oficial en viajes personales

Kashyap Pramod Vinod Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) es objeto de una investigación a cargo de los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes quienes pretenden comprobar que ha incurrido en el indebido uso de un avión oficial para realizar viajes de carácter personal y hasta recreativos.

En los últimos meses, al abogado de raíces hindúes se le atribuye utilizar la aeronave del FBI para realizar actividades que nada tienen que ver con el cargo que desempeña.

Existe evidencia de que no sólo ha volado en el jet de la agencia para acudir a los conciertos ofrecidos por su novia Alexis Wilkins, reconocida cantante de country, sino que además también viajó en la aeronave a Escocia acompañado de un grupo de amigos para jugar golf y asistir a un retiro de caza.

Algo que también hizo para asistir a un partido de hockey con el actor Mel Gibson.

Por ello, Patel se encuentra bajo la mira del Comité Judicial de la Cámara de Representantes donde se analiza a detalle el abuso en que ha estado incurriendo bajo el amparo del cargo que ostenta.

Jamie Raskin, representante por Maryland y quien ocupa el mayor rango en dicho Comité ha sido frontal con el director del FBI al exigirle rendir cuentas sobre todos y cada uno de los vuelos realizados desde que apareció al frente del FBI.

“Usaste un avión del gobierno de $60 millones de dólares para una cita nocturna con tu novia, una excursión de golf a Escocia con tus amigos y un viaje a un refugio de caza de lujo llamado ‘Boondoggle Ranch’. ¿Por qué los contribuyentes estadounidenses deberían pagar los jets privados cada vez que usted decide salir con sus amigos del golf, ver a su novia o darse un capricho?”, cuestiona el político judío.

Debido a razones de seguridad, cualquier director del FBI en turno deben viajar en el jet personal de la agencia, pero también reembolsarle al gobierno el costo equivalente al boleto de un vuelo comercial, lo cual presuntamente no ha hecho Patel.

Recientemente, el presidente Donald Trump respaldó a Kash Patel al frente del FBI, pero eso quizá podría cambiar. (Crédito: Rod Lamkey / AP)

Otro punto que complica más la situación del republicano de 45 años es el hecho de haber despido al jefe del Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos, quien se encargaba de supervisar a los pilotos del FBI, pues se enojó con él por permitir que sus registros de vuelo estuvieran disponibles públicamente.

De hecho, después Patel ordenó retirar el avión del FBI del sitio web de seguimiento de vuelos Flight Aware, esto con el propósito de que sus vuelos no fueran publicados.

Lo más lamentable es que Kash Patel constantemente le reprochó a su predecesor, Christopher Wray, haber sido presa del mismo error.

“Chris Wray no necesita un avión G-5 financiado por el gobierno para irse de vacaciones. Quizás deberíamos dejarlo en tierra: $15,000 dólares cada vez que despega”, declaró en “The Glenn Beck Program”, el año pasado.

Y para exhibir más a Wray, Patel volvió a arremeter en su contra sin imaginar que en cuestión de meses él sería llamado a cuentas por la misma debilidad causa por el poder.

“No somos los que viajamos en jets privados y alguien tal vez en el Congreso debería preguntar cuántos vuelos en jet privado realizó el director Comey, o mi predecesor, el director Wray, y cuántos viajes personales hicieron”, enfatizó Patel en una entrevista para la cadena de televisión Fox News, en mayo.

