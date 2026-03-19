Las escuelas KIPP SoCal: un compromiso con Boyle Heights

Por más de dos décadas, las KIPP SoCal Public Schools se han comprometido con las familias de Boyle Heights en Los Ángeles para asegurar que sus estudiantes comiencen su vida escolar con el pie derecho y se preparen para un futuro promisorio.

Fue hace más de 20 años cuando abrieron su primera escuela con la meta de proporcionar educación pública de alta calidad, libre de colegiaturas que prepare a los estudiantes para la secundaria y la universidad.

Hoy ese compromiso se aprecia en sus tres escuelas que sirven a estudiantes desde el kinder transicional hasta el grado octavo.

Estas son la escuela elemental KIPP Promesa Prep que abarca del kinder transicional al cuarto grado; la escuela intermedia KIPP LA Prep del quinto al octavo grado; y la escuela KIPP Endeavor College Prep que va del kinder transicional al grado 8.

En conjunto, estas escuelas ofrecen a las familias de Boyle Heights dos sólidas trayectorias educativas: una experiencia de primaria (TK–4) en KIPP Promesa Prep, que conduce directamente a la escuela secundaria KIPP LA Prep; o un recorrido de TK al grado octavo en KIPP Endeavor College Prep, donde los estudiantes crecen dentro de un mismo campus de apoyo, desde sus primeros años hasta la escuela secundaria.

KIPP Promesa Prep

La escuela KIPP Promesa Prep, fundada en 2015, localizada en el corazón del barrio de Boyle Heights reconoce a sus estudiantes del kinder transicional al cuarto grado, los apoya y alienta a alcanzar su máximo potencial.

Fiel a su nombre Promesa, la escuela se dedica a cumplir la promesa de brindar una educación alegre y rigurosa.

A los estudiantes les brinda la oportunidad de participar en materias optativas como español y arte, en actividades deportivas y en un atractivo programa extracurricular que fomenta la creatividad y la confianza.

Las escuelas KIPP se enfocan en el desarrollo integral de los estudiantes. Crédito: KIPP SCHOOLS | Cortesía

En el ámbito académico, la escuela continúa obteniendo sólidos resultados.

En las evaluaciones más recientes de Smarter Balanced (SBAC), aproximadamente el 55% de los estudiantes de KIPP Promesa Prep cumplieron o superaron los estándares del LAUSD (por alrededor de un 46%) como al promedio estatal (cerca de un 49%).

Con base en estos resultados, KIPP Promesa Prep es la escuela primaria con mejor desempeño en Boyle Heights.

La escuela también ha sido reconocida como una de las Mejores Escuelas Primarias de California por el U.S. News & World Report.

“En KIPP Promesa, creemos en el potencial ilimitado de cada uno de nuestros KIPPsters”, afirmó la directora Liliana Alarid Sandoval.

“Nuestra comunidad escolar es una familia: un lugar donde cada niño y cada adulto se siente seguro, amado y valorado, y donde puede prosperar”.

Los estudiantes que asisten a KIPP Promesa Prep pueden continuar su trayectoria a solo unas pocas cuadras de distancia, en la escuela KIPP LA Prep, creando así una sólida vía de transición de la escuela primaria a la secundaria para las familias de Boyle Heights.

KIPP LA Prep

La escuela intermedia KIPP LA Prep fue fundada en 2003, y lleva más de 20 años enfocada en la excelencia académica, el desarrollo del carácter y la preparación a largo plazo para la escuela secundaria y más allá.

Las escuelas KIPP ofrecen servicios a la comunidad de Boyle Heights. Crédito: KIPP SCHOOLS | Cortesía

Los estudiantes se benefician de un entorno estructurado que fomenta gradualmente la independencia y las habilidades de liderazgo, a medida que se preparan para la siguiente etapa de su trayectoria académica.

La KIPP LA Prep ha sido reconocida como la California Distinguished School (Escuela Distinguida de California) y la Blue Ribbon School por el Departamento de Educación de Estados Unidos, y una de las mejores escuelas intermedias de California.

Una Blue Ribbon School o Escuela de Cinta Azul es una institución de prestigio, reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos por haber cerrado las brechas de rendimiento académico; o lograr avances significativos en dicho cierre, así como por su alto desempeño y su excelencia académica general ejemplar.

Estas escuelas son aclamadas como modelos de enseñanza eficaz y de éxito estudiantil.

“En KIPP LA Prep, creemos en preparar a nuestros KIPPsters para la independencia y el éxito en la escuela secundaria y más allá”, afirmó la directora Mónica Madrigal.

“Nuestros alumnos de quinto grado se trasladan juntos entre clases; sin embargo, para el octavo grado, ya gestionan sus horarios con confianza y de manera autónoma, desarrollando así la responsabilidad y la independencia que necesitarán para su futuro”.

KIPP Endeavor College Prep

Para las familias que buscan una experiencia en un único campus, desde el kinder hasta la secundaria, la escuela KIPP Endeavor College Prep, fundada en 2009, es la mejor alternativa.

Esta escuela (TK-8) ofrece un entorno propicio donde los estudiantes crecen tanto académica como socialmente a lo largo de casi una década.

Cuenta con maestros dedicados, vibrantes programas extraescolares y oportunidades para que los estudiantes exploren sus intereses a través de materias optativas y actividades extracurriculares.

La escuela KIPP Endeavor se centra en el desarrollo integral del niño, al tiempo que construye una sólida base académica.

“La definición de ‘endeavor’ es intentar alcanzar una meta”, afirmó la directora Maggie Estrada.

“En KIPP Endeavor College Prep, nos esforzamos por equilibrar la alegría y el rigor, para que cada estudiante cuente con la oportunidad y el entorno necesarios para alcanzar sus objetivos”, agregó.

Las escuelas KIPP tienen más de 20 años de servir a la comunidad en Los Ángeles. Crédito: KIPP SCHOOLS | Cortesía

Un compromiso continuo

En estas tres escuelas, KIPP SoCal, se mantiene un profundo compromiso con la comunidad de Boyle Heights, para que sus estudiantes obtengan una formación académica rigurosa, entornos de aprendizaje alegres y relaciones sólidas con las familias.

Ya sea que las familias elijan la trayectoria de KIPP Promesa a KIPP LA Prep, o bien la experiencia de TK a octavo grado en KIPP Endeavor, los estudiantes siempre se van a beneficiar de educadores que les brinden apoyo y les den oportunidades que les ayudan a prosperar tanto dentro como fuera del aula.

Actualmente hay espacios disponibles para el próximo año escolar; por lo que se invitan a las familias interesadas en obtener más información sobre las escuelas de KIPP SoCal en Boyle Heights, visitando el sitio: kippsocal.org/apply.