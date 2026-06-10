Cuánto gana un trabajador de hotel en Las Vegas: salarios por hora y puestos mejor pagos

En Las Vegas, trabajar en un hotel puede significar cosas muy distintas. No gana lo mismo una persona que limpia habitaciones, un cocinero, un bartender, un mesero, un recepcionista o un empleado cubierto por contrato sindical en un gran casino del Strip.

Por eso, la pregunta “cuánto gana un trabajador de hotel” tiene una respuesta menos prolija, pero más real: depende del puesto, del hotel, de las propinas, de los beneficios y de si hay sindicato.

Los datos oficiales muestran que los salarios de muchas ocupaciones ligadas a hoteles y restaurantes se mueven entre los $15 y $20 por hora. Pero en hoteles y casinos sindicalizados, la compensación total puede ser bastante más alta.

Cuánto gana en promedio un trabajador en Las Vegas

En el área metropolitana de Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, el salario promedio de todos los trabajadores fue de $28.43 por hora en mayo de 2024, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS). Ese promedio quedó por debajo del promedio nacional de $32.66 por hora.

Pero ese número general no cuenta toda la historia. Los sectores más ligados a hoteles suelen pagar menos que el promedio total del área.

Según BLS, las ocupaciones de preparación y servicio de alimentos promediaron $16.90 por hora en Las Vegas. Los trabajos de limpieza y mantenimiento de edificios y espacios verdes promediaron $19.61 por hora.

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Salarios por puesto en hoteles y restaurantes

Los datos de BLS para Las Vegas muestran una brecha clara entre puestos de entrada y cargos con más responsabilidad.

Entre las ocupaciones de comida y servicio, los chefs y jefes de cocina estuvieron entre los mejor pagados, con un promedio de $29.98 por hora. Los supervisores de preparación y servicio de alimentos promediaron $21.16 por hora.

Más abajo aparecen varios puestos muy comunes en hoteles, casinos y restaurantes. Los cocineros de restaurante promediaron $19.59 por hora. Los lavaplatos, $17.31 por hora. Los bartenders, $16.26 por hora. Los meseros y meseras, $15.55 por hora. Los trabajadores de fast food y mostrador, $14.78 por hora.

Esos montos son promedios. En la práctica, el ingreso puede cambiar mucho por propinas, turnos, horas extra, antigüedad, tipo de hotel y contrato laboral.

Cuánto puede cambiar el salario si hay sindicato

En Las Vegas, el sindicato pesa. Y mucho. Culinary Union Local 226 representa a decenas de miles de trabajadores de hoteles y casinos, incluidos camaristas, cocineros, bartenders, porteros, trabajadores de lavandería y empleados de restaurantes.

Tras los contratos negociados en los grandes resorts del Strip y del centro, la unión informó que más de 50,000 trabajadores habían cerrado acuerdos. Según The Nevada Independent, Culinary dijo que el aumento salarial de 32% en cinco años fue el mayor en sus 89 años de historia.

El dato fuerte es este: bajo el contrato anterior, el trabajador promedio ganaba alrededor de $28 por hora incluyendo salud y pensión. Al final del nuevo acuerdo de cinco años, la compensación promedio llegaría a unos $37 por hora, también incluyendo beneficios.

Ese punto merece una aclaración: no significa que todos los trabajadores cobren $37 por hora en salario directo. Parte de esa cifra corresponde a beneficios. Pero sí muestra una diferencia real entre un empleo hotelero con contrato fuerte y otro sin la misma cobertura.

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Cuál es el salario mínimo en Nevada

El salario mínimo de Nevada es de $12.00 por hora, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Pero el Estado también tiene reglas de pago extra. Los empleados que ganan menos de 1,5 veces el salario mínimo estatal pueden tener derecho a pago premium por trabajar más de 8 horas en un día o más de 40 horas en una semana. Quienes ganan al menos 1,5 veces el salario mínimo tienen derecho a pago extra después de 40 horas semanales.

En una ciudad con turnos largos, eventos masivos, casinos abiertos toda la noche y temporadas de alta demanda, las horas extra pueden cambiar bastante el cheque final.

Qué puestos suelen pagar mejor

En hotelería, los mejores ingresos suelen aparecer en supervisión, cocina especializada, mantenimiento técnico, seguridad, bartending con propinas, puestos de banquetes, cargos operativos y empleos sindicalizados.

Los puestos de entrada, como limpieza, lavaplatos, atención básica o food service, pueden arrancar más abajo. Pero algunos mejoran con antigüedad, propinas, beneficios, turnos nocturnos, horas extra o convenio sindical.

Por eso, mirar solo la tarifa por hora puede engañar. Un empleo con salario base más bajo, pero con propinas y beneficios sólidos, puede terminar siendo mejor que otro con una tarifa un poco más alta y sin cobertura médica o estabilidad.

Por qué Las Vegas es un caso distinto

Las Vegas no es una ciudad hotelera cualquiera. Su economía depende de resorts, casinos, restaurantes, convenciones, espectáculos y eventos deportivos. Eso crea muchas oportunidades de empleo, pero también una competencia fuerte y una brecha grande entre puestos buenos y trabajos más precarios.

La ciudad puede ofrecer una entrada rápida al mercado laboral para quienes buscan empleo en la hospitalidad. Pero no todos esos trabajos alcanzan igual para vivir, sobre todo con el aumento del costo de la vivienda, del transporte y de los servicios.

La diferencia no está solo en “trabajar en un hotel”. Está en qué hotel, qué turno, qué puesto, qué contrato y qué beneficios acompañan al salario.

Qué revisar antes de aceptar un empleo hotelero

Antes de aceptar una oferta, conviene mirar más que el pago por hora. Hay que preguntar si el puesto incluye seguro médico, plan de retiro, comidas, uniforme, estacionamiento, transporte, horarios garantizados, posibilidad de horas extra y reglas claras sobre propinas.

También importa saber si el trabajo es sindicalizado, si hay contrato colectivo, cuánto tarda una persona en subir de escala salarial y qué pasa en temporadas bajas.

En Las Vegas, dos empleos con el mismo título pueden ser muy distintos. Esa es la parte incómoda, pero también la más útil para quien está buscando trabajo: el sueldo real no está solo en el aviso. Está en todo lo que viene alrededor.

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