Cuál es la mejor forma de pagarle a un abogado en Estados Unidos: 3 claves

Cuando debes enfrentar un proceso legal en Estados Unidos, sea cotidiano o importante, además de elegir al abogado más adecuado para tu caso, es fundamental que conozcas cuál es la mejor forma de pagarle. La recomendación de expertos es que, junto al propio representante, puedas armar una estructura de pago conveniente.

Existen distintos esquemas que permiten adaptarse a tu capacidad económica, sin embargo, los abogados suelen enfatizar que no desean ninguna falla en los pagos. Entender esto desde el inicio marca la diferencia entre una experiencia ordenada y una carga difícil de manejar.

Para que comiences tu proceso legal con buen pie, aquí te explicamos los tipos de abogados que puedes contratar en Estados Unidos, costos y cómo elegir el mejor según tu caso.

3 para pagarle a un abogado en Estados Unidos

1. Elegir la estructura de honorarios correcta

El primer paso es comprender cómo cobrará el abogado, ya que no todos los casos se manejan de la misma manera. Hay tres modelos principales:

Honorarios de contingencia (Contingency Fee): Según el portal especializado FindLaw, este método es común en casos de lesiones personales, accidentes o discriminación laboral. El abogado solo cobra si gana el caso y recibe un porcentaje del dinero obtenido, generalmente entre 30% y 40% . Este esquema reduce el riesgo económico inicial para el cliente.

Según el portal especializado FindLaw, este método es común en casos de lesiones personales, accidentes o discriminación laboral. . Este esquema reduce el riesgo económico inicial para el cliente. Tarifa fija (Flat Fee): Se utiliza en servicios legales más previsibles, como la redacción de un testamento, trámites de inmigración básicos o divorcios de mutuo acuerdo. Aquí se establece un monto único desde el principio, lo que facilita la planificación del gasto .

Se utiliza en servicios legales más previsibles, como la redacción de un testamento, trámites de inmigración básicos o divorcios de mutuo acuerdo. . Tarifa por hora (Hourly Rate): Es habitual en litigios complejos o procesos largos. El cliente paga por cada hora trabajada, por lo que es importante solicitar reportes detallados para evitar que los costos se disparen.

Elegir el modelo adecuado depende del tipo de caso, pero también de la capacidad para asumir riesgos y controlar gastos.

2. Optar por métodos de pago flexibles y seguros

Hoy en día, muchos bufetes ofrecen alternativas que facilitan el pago y brindan mayor transparencia. Las tarjetas de crédito o débito son ampliamente aceptadas y permiten cubrir anticipos de forma inmediata.

Además, algunos abogados ofrecen planes de pago, lo que permite dividir el costo en cuotas y evitar un desembolso único elevado. Esta opción puede ser útil en casos prolongados o cuando los honorarios son altos. Sin embargo, recuerda: procura no fallar en los pagos.

También existen plataformas especializadas en pagos legales que garantizan que el dinero se gestione correctamente, especialmente cuando se trata de anticipos que deben mantenerse en cuentas separadas. Estas herramientas aportan seguridad tanto al cliente como al profesional.

3. Firmar un acuerdo claro y monitorear el anticipo

Antes de iniciar cualquier servicio legal, es fundamental contar con un contrato por escrito, conocido como retainer agreement. Este documento debe detallar cuánto se pagará, en qué momentos y bajo qué condiciones.

El anticipo o retainer fee es otro elemento clave. Se trata de un depósito inicial del cual el abogado va descontando sus honorarios a medida que trabaja en el caso. Por ello, es recomendable solicitar facturas periódicas que expliquen cómo se está utilizando ese dinero.

Además, el cliente tiene derecho a negociar los honorarios antes de firmar. Preguntar sobre costos adicionales, como gastos administrativos o tasas judiciales, ayuda a evitar cargos inesperados.

Pagarle a un abogado no tiene por qué convertirse en un problema financiero si se toman decisiones informadas desde el inicio. Elegir la estructura adecuada, utilizar métodos de pago flexibles y exigir claridad en los acuerdos son pasos fundamentales para mantener el control.

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