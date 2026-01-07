A partir del 1 de enero del 2026, gran parte de los estados en Estados Unidos ajustaron sus salarios mínimos, alcanzando en su mayoría los $16 dólares la hora, esto en medio de una situación económica en la que el promedio de los hogares estadounidenses sigue luchando con los elevados precios de los alimentos, bienes y servicios disparados por la alta inflación.

Aunque, según un informe del Proyecto Nacional de Derecho del Empleo (NELP) cerca de 88 jurisdicciones, incluidos 22 estados y 66 ciudades y condados, aumentarán sus salarios durante este año, todavía el salario mínimo federal se mantiene estancado en los $7.25 dólares desde 2009.

Si bien, la inflación sigue ubicada en los 3%, muy lejano de los objetivos de la Reserva Federal del 2%, estos ajustes salariales brindarán un poco de alivio a la población, sobre todo de aquellos que se han visto obligados a reducir sus presupuestos.

Es por esa razón que aquí te contamos a cuánto aumentará el salario mínimo en tu estado en 2026:

Arizona: $15.15 dólares.

California: $16.90 dólares.

Colorado: $15.16 dólares.

Connecticut: $16.94 dólares.

Hawái: 16 dólares.

Maine: $15.10 dólares.

Míchigan: $13,73 dólares.

Minnesota: $11.41 dólares.

Misuri: $15 dólares.

Montana: $10.85 dólares.

Nebraska: $15 dólares.

Nueva Jersey: $15,92 dólares.

Nueva York: $17.00 dólares.

Ohio: $11

Rhode Island: $16 dólares.

Dakota del Sur: $11.85 dólares.

Vermont: $14.42 dólares.

Virginia: $12,77 dólares.

Washington: $17.13 dólares.

Alaska: $14 dólares (finales del 2026).

Florida: $15 dólares (finales del 2026).

Oregón: entre $14,05 y $16,30 dólares (finales del 2026).

Los siguientes estados no aumentarán sus salarios este año, pero están por encima de los $7.25 dólares:

Arkansas: $11 dólares.

Delaware: $15 dólares.

Illinois: $15 dólares.

Maryland: $15 dólares.

Massachusetts: $15 dólares.

Nevada: $12 dólares.

Nuevo México: $12 dólares.

Virginia Occidental: $8,75 dólares.

Estos estados tienen salarios mínimos de $7.25 dólares: Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipí, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin, Wyoming.

