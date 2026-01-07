window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

¿Cuánto aumentará el salario mínimo en tu estado en 2026?

Gran parte de los estados ajustaron desde el pasado 1 de enero sus salarios mínimos, alcanzando los $16 dólares la hora

¿Cuánto aumentará el salario mínimo en tu estado en 2026?

Algunos estados como Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas mantendrán sus salarios en los $7,25 dólares.  Crédito: Shutterstock

Avatar de Arlenys Tabare

Por  Arlenys Tabare

A partir del 1 de enero del 2026, gran parte de los estados en Estados Unidos ajustaron sus salarios mínimos, alcanzando en su mayoría los $16 dólares la hora, esto en medio de una situación económica en la que el promedio de los hogares estadounidenses sigue luchando con los elevados precios de los alimentos, bienes y servicios disparados por la alta inflación.

Aunque, según un informe del Proyecto Nacional de Derecho del Empleo (NELP) cerca de 88 jurisdicciones, incluidos 22 estados y 66 ciudades y condados, aumentarán sus salarios durante este año, todavía el salario mínimo federal se mantiene estancado en los $7.25 dólares desde 2009.

Si bien, la inflación sigue ubicada en los 3%, muy lejano de los objetivos de la Reserva Federal del 2%, estos ajustes salariales brindarán un poco de alivio a la población, sobre todo de aquellos que se han visto obligados a reducir sus presupuestos.

Es por esa razón que aquí te contamos a cuánto aumentará el salario mínimo en tu estado en 2026:

  • Arizona: $15.15 dólares.
  • California: $16.90 dólares.
  • Colorado: $15.16 dólares.
  • Connecticut: $16.94 dólares.
  • Hawái: 16 dólares.
  • Maine: $15.10 dólares.
  • Míchigan: $13,73 dólares.
  • Minnesota: $11.41 dólares.
  • Misuri: $15 dólares.
  • Montana: $10.85 dólares.
  • Nebraska: $15 dólares.
  • Nueva Jersey: $15,92 dólares.
  • Nueva York: $17.00 dólares.
  • Ohio: $11
  • Rhode Island: $16 dólares.
  • Dakota del Sur: $11.85 dólares.
  • Vermont: $14.42 dólares.
  • Virginia: $12,77 dólares.
  • Washington: $17.13 dólares.
  • Alaska: $14 dólares (finales del 2026).
  • Florida: $15 dólares (finales del 2026).
  • Oregón: entre $14,05 y $16,30 dólares (finales del 2026).

Los siguientes estados no aumentarán sus salarios este año, pero están por encima de los $7.25 dólares:

  • Arkansas: $11 dólares.
  • Delaware: $15 dólares.
  • Illinois: $15 dólares.
  • Maryland: $15 dólares.
  • Massachusetts: $15 dólares.
  • Nevada: $12 dólares.
  • Nuevo México: $12 dólares.
  • Virginia Occidental: $8,75 dólares.

Estos estados tienen salarios mínimos de $7.25 dólares: Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipí, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin, Wyoming.

Sigue leyendo:

En esta nota

Salario Mínimo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending