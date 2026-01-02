Qué es el impuesto sobre la renta y qué estados de EE.UU. no lo cobran

Cada año, millones de personas en Estados Unidos revisan su cheque de pago y se preguntan por qué reciben menos dinero del que esperaban. Parte de la respuesta está en el impuesto sobre la renta, uno de los pilares del sistema fiscal del país. Entender cómo funciona y dónde se aplica puede marcar una gran diferencia al momento de planear finanzas personales y elegir dónde vivir.

El impuesto sobre la renta es un gravamen que los gobiernos aplican a los ingresos generados por personas y empresas dentro de su territorio.

En Estados Unidos existe tanto a nivel federal como estatal. Esto significa que, en la mayoría de los casos, los contribuyentes deben presentar dos declaraciones de impuestos cada año. Una ante el gobierno federal y otra ante su estado de residencia.

La finalidad de este impuesto es financiar servicios públicos y obligaciones del gobierno. Los ingresos que se recaudan ayudan a sostener programas como el Seguro Social, la educación pública, la infraestructura vial y otros servicios esenciales. En términos simples, es una de las principales formas en que los ciudadanos contribuyen al funcionamiento del país.

Existen distintos tipos de impuesto sobre la renta. El más común es el impuesto sobre la renta personal, que se aplica a salarios, sueldos, propinas, comisiones y otros ingresos de una persona. Dependiendo de la situación individual, es posible reducir la cantidad a pagar mediante deducciones, exenciones o créditos fiscales. Estos beneficios pueden hacer que una parte del ingreso no esté sujeta a impuestos.

También está el impuesto sobre la renta empresarial. Este se aplica a corporaciones, pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia. En este caso, las empresas reportan sus ingresos y restan gastos operativos, inversiones de capital y otras deducciones permitidas. El monto resultante es el ingreso gravable sobre el cual se calculan los impuestos.

Una de las dudas más frecuentes es qué porcentaje del ingreso se destina a impuestos. No existe una cifra única. La tasa depende de cuánto gana una persona y de su estatus al declarar. El sistema fiscal estadounidense es progresivo. Esto significa que, a mayor ingreso, mayor es el porcentaje que se paga. Por esa razón, dos personas con salarios distintos no contribuyen en la misma proporción.

Calcular el impuesto sobre la renta implica varios pasos. Primero, se suman todas las fuentes de ingreso gravable obtenidas durante el año fiscal. Luego, se determina el ingreso bruto ajustado. A partir de ahí, se restan las deducciones aplicables, como la estándar o las detalladas. El resultado final es el ingreso sujeto a impuestos, sobre el cual se aplican las tasas correspondientes.

Un aspecto clave para muchas familias latinas es saber que no todos los estados cobran impuesto sobre la renta. Actualmente, hay ocho estados que no aplican este impuesto a los ingresos personales:

Alaska. Florida. Nevada. Dakota del Sur. Tennessee. Texas. Washington. Wyoming.

Vivir en alguno de ellos puede representar un ahorro importante a lo largo del año.

New Hampshire ocupa un lugar particular. No grava los salarios ni los ingresos laborales. Sin embargo, sí cobra un impuesto del 5% sobre los ingresos provenientes de intereses y dividendos. Esto es relevante para quienes tienen inversiones o ahorros significativos.

Conocer cómo funciona el impuesto sobre la renta permite tomar mejores decisiones en torno al dinero que se gana en el trabajo. Ya sea al cambiar de empleo, mudarse de estado o iniciar un negocio, entender las reglas fiscales ayuda a evitar sorpresas y a proteger mejor el ingreso familiar en un sistema que puede parecer complejo, pero que impacta directamente la vida diaria.

También te puede interesar: