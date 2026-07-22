Regreso a clases: campañas que ofrecen útiles escolares gratis

Para la mayoría de los estudiantes, las vacaciones de verano llegarán pronto a su fin, y aunque algunos ya estén listos para regresar a la escuela, otros apenas empezaron a hacer sus compras de útiles escolares.

Aunque las compras de regreso a clases pueden ser emocionantes —el poder elegir un cuaderno o una mochila nuevos para lucir un look renovado—, también pueden resultar costosas.

Para aquellos padres que buscan un poco de ayuda adicional, hemos reunido una lista de lugares en Los Ángeles, el Inland Empire y el condado de Orange donde se llevarán a cabo eventos gratuitos en los que se repartirán mochilas, tarjetas de regalo, útiles escolares y más.

En general, varias organizaciones, grupos locales e incluso concejales suelen repartir útiles escolares cada año, y esta vez no es la excepción. Aunque muchos todavía no han sido anunciados, hay otros que empezarán a tener eventos a partir de los primeros días de agosto.

Útiles escolares para volver a clases. Crédito: Shutterstock

Big Sleeps

Los Ángeles

El artista Big Sleeps realizará su cuarta edición anual de la Campaña de Recolección de Mochilas y Eventos Comunitarios, que se llevará a cabo oficialmente el 9 de agosto. Prepárense para una celebración llena de creatividad, cultura y espíritu comunitario, con carros clásicos y otras actividades para los niños. Ese día se estarán repartiendo mochilas, ropa y zapatos nuevos, y también habrá barberos que ofrecerán cortes de cabello gratuitos. Aunque el evento es en agosto, Big Sleeps ya está recaudando donaciones.

1725 Toberman St Los Angeles, CA.

Growing ’N Grace

Los Ángeles

Growing ’N Grace se asegura de que los estudiantes estén listos para el inicio de clases con su celebración comunitaria gratuita de regreso a clases. El evento está dirigido a los niños de PreK a 12º. grado y a las familias de veteranos. El 8 de agosto, te espera un día lleno de apoyo, recursos, comida y espíritu comunitario.

8475 Vermont Ave, Los Angeles, CA.

Karina’s Backpack Giveaway

Anaheim

Aunque hay varios eventos programados en el área del condado de Orange —algunos de los cuales aún no se han anunciado—, otros ya se están llevando a cabo desde principios de agosto. Uno de ellos es un evento de utilería y mochilas organizado en colaboración con el proyecto “Karinas Backpack Project” y la oficina de Carlos León en Anaheim. El Proyecto Mochila de Karina, patrocinado fiscalmente por la Fundación Joy of Sharing, fue fundado por Karina Tarsadia para garantizar que los estudiantes comiencen el año escolar con confianza, entusiasmo y las herramientas necesarias para tener éxito. En otras ocasiones han donado 700 mochilas llenas de útiles. El evento se llevará a cabo el 2 de agosto, de las 10 a. m. a las 2 p.m.

Backpack Giveaway

Riverside

En Riverside, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en una campaña de recolección de mochilas que se llevará a cabo en la Escuela Secundaria University Heights. El evento, que promete ser una experiencia divertida, se realizará en el estacionamiento frente al gimnasio. La comunidad podrá recibir mochilas y útiles escolares gratuitos para los estudiantes, mientras que el resto de la familia podrá disfrutar de “The Hoops Bus” con baloncesto y premios, cortes de cabello gratuitos a cargo de peluqueros y estilistas locales, comida deliciosa y música. El evento, que se llevará a cabo el domingo 2 de agosto, también incluirá una exhibición comunitaria de autos en la que se presentarán algunos de los mejores clásicos de Riverside.

1155 Massachusetts Ave., Riverside, CA 92507