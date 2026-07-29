La mejor inversión es la educación de nuestros hijos

Para muchas familias de California, la temporada de regreso a clases es una época de esperanza, pero también de sacrificio.

Los padres hacen rendir al máximo el presupuesto familiar para comprar mochilas, cuadernos, zapatos nuevos y todo lo que sus hijos necesitan para comenzar el año escolar con confianza. Ajustan sus horarios de trabajo, organizan el cuidado de sus hijos y se preguntan qué traerá este nuevo ciclo escolar.

Detrás de cada primer día de clases hay un sueño sencillo: que este año brinde nuevas oportunidades para sus hijos.

Para millones de familias latinas, la educación siempre ha representado mucho más que el aprendizaje académico. Es el camino hacia las oportunidades, la movilidad económica y un futuro más prometedor. Es la promesa de que cada generación puede avanzar gracias a los sacrificios de la anterior.

Por eso, el nuevo presupuesto estatal de California es motivo de celebración.

En un momento en que las familias se preparan para enviar a sus hijos de regreso a la escuela, nuestro estado ha realizado una de las mayores inversiones en educación pública en la historia de California, elevando el financiamiento a niveles récord para nuestras escuelas públicas.

Esto se traduce en más recursos para las aulas; mayor apoyo para los estudiantes con discapacidades; inversiones adicionales para los estudiantes de inglés, la alfabetización, la preparación para carreras profesionales, los estudiantes inmigrantes y los educadores que dedican su vida a ayudar a que los alumnos tengan éxito. Las escuelas también recibirán importantes fondos flexibles de carácter extraordinario que podrán utilizar para atender las necesidades locales y ayudar a que los estudiantes prosperen.

Estas inversiones tendrán un impacto en las aulas de todo California. Dado que los estudiantes latinos representan la mayoría de la matrícula en las escuelas públicas de nuestro estado, estas inversiones son especialmente significativas para nuestras comunidades y para el futuro de California. Además, envían un importante mensaje a los cientos de miles de familias californianas que han elegido una escuela pública chárter para sus hijos.

Durante las discusiones presupuestarias de este año, algunas propuestas habrían reducido significativamente el financiamiento para las escuelas públicas chárter, poniendo en riesgo los recursos de los que dependen los estudiantes todos los días. En cambio, California eligió un camino diferente.

El presupuesto final protege el financiamiento para los estudiantes de las escuelas chárter, preserva apoyos esenciales que permiten a muchas escuelas públicas chárter mantener entornos de aprendizaje seguros y de alta calidad, e incorpora medidas de rendición de cuentas más sólidas para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y transparente.

Esa es una buena noticia para las familias.

Las escuelas chárter son escuelas públicas. Educan a cientos de miles de estudiantes en California, muchos de ellos estudiantes multilingües, jóvenes que serán la primera generación de su familia en asistir a la universidad o niños provenientes de comunidades que históricamente han tenido menos oportunidades educativas.

Como cualquier familia, los padres que eligen una escuela pública chárter simplemente desean que sus hijos asistan a una escuela donde se sientan apoyados, desafiados e inspirados para alcanzar su máximo potencial.

No están pidiendo un trato especial.

Están pidiendo equidad.

Y el presupuesto de este año refleja ese principio.

Al comenzar un nuevo ciclo escolar, los padres seguirán haciendo lo que siempre han hecho: preparar los almuerzos antes del amanecer, aplaudir en las presentaciones y actividades escolares, y alentar a sus hijos a soñar más en grande de lo que alguna vez imaginaron posible.

Nuestra responsabilidad como responsables de las políticas públicas es corresponder a esa esperanza con inversiones significativas.

Porque cada mochila que entra a un salón de clases en California este otoño lleva mucho más que libros.

Lleva los sueños de una familia.

Lleva los sacrificios que los padres hacen todos los días.

Y lleva la convicción de que la educación sigue siendo el camino más poderoso hacia un futuro mejor.

El presupuesto de este año nos recuerda que esos sueños merecen nuestra inversión.

(*) Myrna Castrejón es la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de escuelas chárter de California (CCSA).