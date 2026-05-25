CalKIDS ofrece $2,000 millones en becas para niños en California

¿Sabías que es posible que haya un fondo de inversiones a tu nombre o a nombre de tu hijo? Desde hace cuatro años California ofrece $175 a todos los niños nacidos en el estado a partir del 1 de julio de 2022 y hasta $1,500 para estudiantes elegibles menores de 26 años.

Durante un foro organizado por la Oficina de Alianzas Comunitarias y Comunicaciones Estratégicas (OCPSC) se informó sobre las becas CalKids, que están destinadas a ayudar a más familias a acceder a la universidad y a programas de capacitación profesional.

Se trata del Programa de Ahorros para Inversión y Desarrollo Infantil de California, mejor conocido como CalKids, que ofrece fondos para más de cinco millones de niños y jóvenes en el estado, pero miles de estas inversiones aún no han sido reclamadas.

“CalKids ofrece becas para bebés y para estudiantes de escuelas públicas de California, es el programa estatal de desarrollo infantil más grande de todo el país, es una inversión pública de más de 2,000 millones de dólares que ofrece fondos para la educación”, explicó durante el foro Cecilia Arteaga, portavoz de CalKids.

Reclamar una beca es fácil, rápido y toma solo unos minutos, de acuerdo con expertos y líderes comunitarios, los beneficiarios solo necesitan tener a la mano su número de Identificación Estatal de Estudiante (SSID, por sus siglas en inglés) y para los menores que aún no asisten a la escuela necesitan el número de registro local (LRN) que aparece en el acta de nacimiento.

“Los beneficiarios no necesitan un promedio mínimo de calificaciones, ni cartas de recomendación, no tienen que hacer ensayos, solo requieren el número de 10 dígitos que aparece en la boleta de calificaciones, historial académico o lo pueden obtener preguntando en la escuela”, indicó Arteaga.

Los fondos de CalKids pueden cubrir matrículas, libros, equipos de computación o cualquier programa con fines académicos o profesionales a nivel nacional e internacional si las instituciones son elegibles.

En los últimos años California ha superado más de 900,000 activaciones del programa CalKids, pero hay un total de 2,300 millones de dólares disponibles para apoyar a unos 5.6 millones de estudiantes.

La portavoz de CalKids confirmó que el estatus legal de los estudiantes de California no es un requisito para acceder a este programa.

Corren la voz

Líderes comunitarios en todo el estado se encargan de informar, capacitar y ayudar a padres de familia para que soliciten los fondos e inviertan en el futuro académico de los niños y jóvenes.

Lilia Ocampo, promotora de salud en el Centro Cha en la ciudad de Long Beach, compartió que parte de sus labores consiste en ayudar a los latinos a conocer sobre los recursos que hay disponibles.

“Nuestro trabajo como promotoras es crear un alcance comunitario en escuelas, iglesias y eventos comunitarios para dar a conocer los beneficios de las becas CalKids y sobre todo ayudar a los padres para acceder a esas becas”, indicó Ocampo.

Agregó que en las instalaciones del centro organizan talleres para que los padres asistan y aprendan cómo verificar si sus hijos tienen una beca disponible e incluso los pueden ayudar con el proceso.

Ocampo también compartió que las personas interesadas pueden hacer una cita en persona o a través de una reunión virtual para aprender sobre este programa.

En el Valle Central, Isaí Garnica-Palma, director asistente de la organización Valle Onward, se dedica a visitar escuelas, en su mayoría preparatorias, para informar a los alumnos sobre el programa de CalKids.

“Hemos podido hablar con más de 5,000 estudiantes y hemos podido activar más de 2,000 cuentas, que casi llega a un millón de dólares que hemos podido obtener para nuestros estudiantes”, cuenta orgulloso Garnica-Palma. “El primer evento que hicimos tuvimos como a 215 estudiantes y de esos 161 en 37 minutos pudieron activar su cuenta y tener su beca disponible y eso nos motivó a seguir trabajando”.

El director dice que se basan en diferentes estrategias para tener acceso a las escuelas e informar a los jóvenes, algunas veces logran hacer asambleas con cientos de alumnos al mismo tiempo y otras tiene que aprovechar los almuerzos para hacer llegar en mensaje.

“Les enseñamos paso a paso cómo activar sus cuentas”, dice.

Basado en su experiencia, Garnica-Palma, destaca que lo más importante es tener a la mano el número SSID que es diferente al número de estudiante, por lo que recomienda solicitar esa información directamente con las escuelas, ya que cada distrito opera de forma distinta.

Garnica-Palma también comentó que es indispensable explicarles a los beneficiarios que pueden hacer uso de los fondos hasta los 26 años, por lo que es importante que analicen cuándo es el mejor momento para utilizarlos.

Para verificar si es elegible para una beca de CalKids visita carkids.org.