Estados Unidos exige aislamiento de 21 días a selección de RD del Congo para el Mundial

Las autoridades de los Estados Unidos, frente al reciente brote de ébola en la República Democrática del Congo, han exigido a la selección congoleña que se someta a un periodo de aislamiento de 21 días para poder ingresar a suelo norteamericano y poder participar en la justa mundialista.

Lo anterior fue dado a conocer por el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial de 2026, Andrew Giuliani, quien aseguró que los integrantes de este combinado nacional deberán aislarse 21 días para poder entrar en Estados Unidos y disputar la fase de grupos de la Copa del Mundo, tras el brote de ébola que vive el país africano.

The Democratic Republic of Congo's World Cup squad have been told to isolate for 21 days before they can enter the US because of the Ebola outbreak.



DR Congo are training in Belgium after their training camp – scheduled to take place in Kinshasa – was cancelled. pic.twitter.com/H3V0zX4jWC — Match of the Day (@BBCMOTD) May 23, 2026

“Hemos sido muy claros con el Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio”, expuso Giuliani en una entrevista para el canal deportivo norteamericano ESPN.

El funcionario fue tajante en su postura respecto a la seguridad médica para los habitantes de su país: “También hemos dejado muy claro al Gobierno del Congo que deben mantener esa burbuja o arriesgan no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros”.

El equipo nacional del Congo frenó sus entrenamientos en Kinsasa para aislarse del brote de ébola en el país y concentrarse en Bélgica, donde disputará el 3 de junio en Lieja el primero de los dos amistosos previos al Mundial, contra Dinamarca.

🚨 𝗧𝗲𝗮𝗺 🇨🇩 𝗗𝗥 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗼 𝗶𝗻 𝘀𝗺𝗮𝗹𝗹 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗯𝗲𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗘𝗯𝗼𝗹𝗮



1️⃣ The team has cancelled its planned World Cup training camp and farewell event following recent emergence of an Ebola variant in the country.



2️⃣ The USA have asked the entire team, who… pic.twitter.com/iwLE9n0ZX2 — Gary Al-Smith (@garyalsmith) May 23, 2026

En España, las autoridades sanitarias también se mantienen en alerta para estudiar las medidas que implementarán para el duelo de preparación contra Chile en la provincia de La Línea, en la ciudad de Cádiz, el próximo 9 de junio.

Las autoridades sanitarias españolas informaron este viernes de que están estudiando las posibles medidas a implementar para garantizar la máxima seguridad en dicho amistoso.

Congo tiene previsto viajar a Houston una semana antes de su debut en el Mundial contra la Portugal de Cristiano Ronaldo el 17 de junio, aunque este anuncio del gobierno norteamericano obligará a los africanos a cancelar su campamento de verano que tenían contemplado antes de debutar en el Mundial.

Hasta el momento y según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS),las muertes sospechosas por ébola en la República Democrática del Congo (RDC) suman hasta el momento 177 de los 750 casos que han sido detectados, pero se presume que el alcance de la epidemia sería mayor.

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