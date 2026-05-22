FIFA sanciona con dureza a México por grito homofóbico en partidos vs. Ecuador y Paraguay

Para la FIFA no importa que México sea uno de los tres países sedes del Mundial 2026, pues este viernes se anunció la inhabilitación parcial de las tribunas del estadio Cuauhtémoc, donde este viernes el Tricolor enfrentará a Ghana como sanción por los gritos homofóbicos en partidos contra Ecuador y Paraguay.

Lo anterior fue dado a conocer por las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) horas antes del primer compromiso de la última fase de preparación contra Ghana en este inmueble que fue mundialista en 1986 y que las autoridades de la selección azteca ya se frotaban las manos con la taquilla completa del inmueble poblano.

🔴 ÚLTIMA HORA | La cruzada de la FIFA contra el grito de “puto” se ha reactivado. La máxima institución del fútbol global ha encontrado una nueva forma para castigar a la afición y a la Federación Mexicana por un cántico peyorativo



✍ @diego_mandel

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La sanción corresponde a los partidos de la pasada fecha FIFA de noviembre de 2025, en donde México enfrentó en Guadalajara a Ecuador y posteriormente en San Antonio, Texas, a Paraguay, en donde los aficionados al cuadro nacional volvieron a incurrir en esta práctica tan negativa y que le ha dado muchos dolores de cabeza al representativo nacional.

“En cumplimiento de dicha resolución, se bloquearon algunas zonas para la venta al público conforme a las disposiciones establecidas por la FIFA y las autoridades operativas del estadio”, fue el detalle de la sanción impuesta a la FMF.

Las autoridades mexicanas fueron obligadas a colocar mantas en las zonas que estarán desocupadas por la sanción en el estadio Cuauhtémoc con mensajes alusivos a erradicar este grito que sigue causando dolores de cabeza al fútbol mexicano.

Este castigo se une a los que ya han recibido en años anteriores por la misma situación, aunque hasta el momento este es uno de los más fuertes, ya que ha prohibido la venta de algunas localidades que impactará en las finanzas de la selección de México.

Lo importante de la postura de la FIFA es que, en vísperas de la participación de México en el Mundial, la FIFA podría imponer mayores sanciones a la selección mexicana que podrían impactar en su participación en el aspecto deportivo, lo cual sin duda representaría el golpe definitivo, pues que pierdan puntos en la mesa le costaría enormidades al fútbol mexicano.

Así que los aficionados deberán entrar en razón o de lo contrario, afectarán la participación de México y eso sería el acabóse de una práctica muy negativa en el entorno de la selección que al parecer no se ha esforzado por erradicar esta práctica.

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