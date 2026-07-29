¿Cuáles son los estados donde la morosidad en los préstamos estudiantiles está disminuyendo más este año?

De acuerdo con datos publicados recientemente por la Ayuda Federal para Estudiantes, la deuda de préstamos estudiantiles en Estados Unidos ha aumentado en los últimos meses a $4.2 millones de dólares, alcanzando los $9.52 millones de dólares, una cifra histórica que podría suponer gran peso económico para muchos prestatarios.

“El impago de un préstamo estudiantil federal puede conllevar el embargo de salario, el embargo de la devolución de impuestos y tener un impacto negativo en el historial crediticio durante los próximos años”, afirma Stacey MacPhetres, directora sénior de financiación educativa de Bright Horizons.

En este sentido, la empresa de finanzas personales WalletHub publicó un informe donde destaca cuáles son los estados en el país donde la morosidad en los préstamos estudiantiles está disminuyendo más este año.

Para John Kiernan, editor de WalletHub, “el impago de préstamos estudiantiles puede arruinar tus finanzas y tu historial crediticio, pero si el impago es reciente, aún tienes tiempo para ponerte al día. Los préstamos estudiantiles federales no se reportan a las agencias de crédito como impagos hasta que tengas 90 días de retraso en los pagos, aunque los préstamos privados pueden reportarse como impagos incluso después de tan solo 30 días”, explicó.

Estados donde está disminuyendo la deuda de préstamos estudiantiles:

Wyoming

Vermont

Idaho

Rhode Island

Alaska

Utah

Nuevo Hampshire

Colorado

Kansas

Maine

De acuerdo con el informe, la morosidad es menor en estados como Wyoming, que cuentan con un porcentaje de mora de menos del 59% desde el primer trimestre de este año. “El estado ocupa el puesto 39 en cuanto a deuda estudiantil, lo que sugiere que otros factores, además de los niveles de deuda, pueden estar ayudando a los prestatarios a mantenerse al día con sus pagos”, señala Kiernan.

Finalmente, el director sénior de la empresa de calificación crediticia FICO, Tommy Lee recomienda tomar acción ante las elevadas deudas de préstamos estudiantiles, ya que afecta la clasificación crediticia de los prestatarios, “el historial de pagos es el factor más importante en una puntuación FICO, así que para cualquiera que tenga pagos atrasados de préstamos estudiantiles, eso es lo primero que debe solucionar”, dijo.

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