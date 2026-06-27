Juez frena plan de Trump que limitaría préstamos a estudiantes de enfermería y posgrados

Un juez federal bloqueó temporalmente una parte del plan impulsado por la administración de Donald Trump que habría restringido el acceso a préstamos estudiantiles federales para estudiantes de enfermería, fisioterapia, salud pública y otras profesiones del sector sanitario.

La decisión representa un alivio para miles de estudiantes de posgrado que podrían haberse visto obligados a abandonar sus estudios o recurrir a créditos privados con tasas de interés más elevadas debido a los nuevos límites establecidos por el Departamento de Educación de Estados Unidos.

El fallo judicial se produce mientras continúa el debate sobre la implementación de la ley conocida como “One Big Beautiful Bill”, que contempla cambios en el sistema de financiamiento para la educación superior.

¿Qué bloqueó el juez y por qué es importante?

La jueza federal Beryl Howell suspendió la nueva definición de “título profesional” adoptada por el Departamento de Educación, al considerar que la dependencia excedió la autoridad otorgada por el Congreso.

Con esa modificación, únicamente ciertas carreras —como Medicina, Odontología, Derecho, Farmacia y Medicina Veterinaria— conservarían acceso al límite más alto de préstamos federales, de hasta $200,000.

En cambio, programas de posgrado como enfermería especializada, terapia física, logopedia, salud pública y formación de asistentes médicos quedarían sujetos a un límite de $100,000.

En su resolución, Howell advirtió que restringir estos préstamos podría afectar especialmente a comunidades con escasez de profesionales de la salud.

“La pérdida de oportunidades para futuros estudiantes sería perjudicial para el público, particularmente en comunidades desfavorecidas que enfrentan escasez de atención médica y otros servicios profesionales esenciales”, escribió la jueza.

La batalla legal continúa

La demanda fue presentada por ocho organizaciones que representan a profesionales y estudiantes del sector salud, entre ellas la Asociación Estadounidense de Enfermeras Especializadas.

Tras conocerse la decisión, la organización celebró el fallo y aseguró en sus redes sociales que representa “un paso importante para los estudiantes de enfermería especializada, la futura fuerza laboral de atención médica y los pacientes que dependen de ellos“.

Aunque la resolución judicial frena la nueva definición impulsada por el gobierno, no elimina los límites generales a los préstamos estudiantiles aprobados por el Congreso, los cuales entrarán en vigor en los próximos meses.

Por su parte, el Departamento de Educación informó que analiza la resolución y que determinará los siguientes pasos legales.

Además, continúa pendiente otra demanda presentada por una coalición de estados gobernados por demócratas que también busca invalidar los nuevos límites a los préstamos estudiantiles federales.

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