Corte Suprema permite a Trump retirar TPS a miles de haitianos y sirios

Miles de inmigrantes de Haití y Siria enfrentan un futuro incierto en Estados Unidos después de que la Corte Suprema permitiera a la administración de Donald Trump avanzar con la eliminación de las protecciones migratorias que les permitían vivir y trabajar legalmente en el país.

En una votación de 6-3, el máximo tribunal rechazó los argumentos de quienes buscaban mantener vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) mientras continuaban las disputas legales. La decisión abre la puerta para que unos 350 mil haitianos y cerca de 6 mil sirios puedan perder su protección contra la deportación.

La resolución representa una nueva victoria para la estrategia migratoria de Trump, que durante su segundo mandato ha impulsado la cancelación de diversos programas humanitarios creados para personas que escaparon de conflictos armados, crisis políticas y catástrofes naturales.

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