Reembolsos de hasta $51 para clientes de Amazon Prime: ¿Quiénes son elegibles?

Los clientes de Amazon Prime en Estados Unidos que presentaron una reclamación antes del 27 de julio de 2026 podrían recibir un reembolso de hasta $51 dólares como parte del acuerdo millonario alcanzado entre Amazon y la Comisión Federal de Comercio (FTC).



El cierre del periodo de solicitudes no significa que todos los usuarios recibirán el pago, ya que cada reclamación deberá ser revisada para confirmar que cumple con las condiciones establecidas en el convenio.

¿Quiénes podrían recibir el reembolso de Amazon Prime?

La compensación está dirigida a clientes de Amazon Prime en Estados Unidos que, entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025, se registraron mediante alguno de los procesos cuestionados por la FTC o tuvieron problemas al intentar cancelar su membresía en línea.

Los procesos de inscripción considerados dentro del acuerdo incluyen:

La página universal de registro de Amazon Prime.

La página de selección de envío.

El proceso de compra en una sola página.

El registro para Prime Video.

Además, los usuarios debían haber utilizado más de tres y menos de diez beneficios de Prime durante cualquier periodo de 12 meses de su suscripción y no haber recibido un reembolso automático previamente.



Amazon será la empresa encargada de determinar si cada reclamación cumple con los requisitos establecidos.

¿Cómo se realizarán los pagos?

Los consumidores cuyas solicitudes sean aprobadas podrían recibir el dinero mediante diferentes opciones, entre ellas su cuenta relacionada con Amazon Prime o servicios como PayPal y Venmo.

Amazon ya había enviado reembolsos automáticos a algunos clientes elegibles durante noviembre y diciembre de 2025, pero otros usuarios tuvieron que presentar una solicitud para ser considerados dentro del programa.

¿Por qué Amazon llegó a este acuerdo?

En septiembre de 2025, Amazon aceptó un acuerdo por $2,500 millones de dólares con la FTC. De ese monto, $1,500 millones de dólares fueron destinados a un fondo para compensar a consumidores y otros $1,000 millones de dólares correspondieron a una sanción civil.

La compañía aceptó el acuerdo sin admitir responsabilidad ni reconocer haber cometido irregularidades.

¿Qué acusó la FTC contra Amazon?

La Comisión Federal de Comercio señaló que Amazon inscribió a algunos consumidores en Prime sin obtener un consentimiento suficientemente informado y que el proceso para cancelar la suscripción presentaba obstáculos para los usuarios.



Como parte del acuerdo, Amazon deberá realizar cambios en sus sistemas de registro y cancelación para ofrecer información más clara y facilitar que los clientes puedan decidir si desean mantener o cancelar el servicio.



Los usuarios que enviaron su reclamación dentro del plazo deberán esperar la revisión del caso para conocer si cumplen con los criterios y si recibirán la compensación correspondiente.



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