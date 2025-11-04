¿Tienes Amazon Prime? La compañía te debe dinero y así puedes reclamarlo

Amazon ha llegado a un acuerdo histórico con la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos por acusaciones de haber engañado a millones de usuarios para que se suscribieran a su servicio Prime y, además, dificultar la cancelación. Como resultado, la compañía pagará una suma millonaria, y una parte de ese dinero podría ser tuya.

¿Por qué Amazon te debe dinero?

La historia es sencilla: la FTC acusó a Amazon de usar “trampas de suscripción sofisticadas” para que los consumidores se inscribieran en Prime, a veces sin darse cuenta. Luego, para rematar, hacían que el proceso de cancelación fuera un laberinto. Después de una larga disputa, Amazon acordó pagar la impresionante cifra de $2,500 millones de dólares. De ese total, $1,500 millones de dólares se destinarán a reembolsar a los clientes afectados.

¿Calificas para recibir un reembolso?

No todos los usuarios de Prime recibirán dinero, pero sí una gran cantidad. Se estima que unos 35 millones de clientes se vieron afectados. Para saber si eres uno de los elegibles, revisa si cumples con estos puntos:

Te suscribiste a Amazon Prime en Estados Unidos entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025 .



. Te inscribiste a través de alguna de las páginas de suscripción consideradas “engañosas” , como la página de decisión universal de Prime, la de selección de envío o durante el proceso de compra.



, como la página de decisión universal de Prime, la de selección de envío o durante el proceso de compra. O bien, intentaste cancelar tu suscripción sin éxito durante ese mismo período. ​

Un dato clave es que si usaste tus beneficios de Prime (como envíos gratis o Prime Video) no más de tres veces en un período de 12 meses después de suscribirte, es muy probable que califiques para un reembolso automático.

Cómo y cuándo recibirás tu pago

El proceso de reembolso se dividirá en dos fases. ¡Presta atención para que no se te pase!

Reembolsos automáticos: Si cumples con los criterios más estrictos (especialmente el de haber usado poco los beneficios de Prime), no tendrás que hacer nada. Amazon te enviará automáticamente un pago de hasta $51 dólares. Se espera que estos pagos se realicen dentro de los 90 días posteriores al acuerdo.

Proceso de reclamación: Si no calificas para el reembolso automático pero te suscribiste en el período indicado, ¡no te preocupes! Habrá una segunda ronda de pagos. Para esta, tendrás que presentar una reclamación formal. Los detalles sobre cómo y cuándo hacerlo se anunciarán más adelante, probablemente a principios de 2026.

